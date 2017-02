Dette må du vite om ski-VMs første dag

Dagens øvelser

Langrenn: Kvalifisering 5 km klassisk, kvinner 13:00 Langrenn: Kvalifisering 10 km klassisk, menn 14:30.

Nordmenn i aksjon: Nei, i dag er det ingen nordmenn som skal ut i sporet. Det må ikke nødvendigvis bety at kvalifiseringen til langrenn ikke er verdt å følge med på. Kvalifiseringen er nemlig inngangsporten til VM for de mer «eksotiske» nasjonene. Altså de som ikke har nok FIS-poeng til å ha en plass i de lengre konkurransene. De ti beste kvalifiserer seg til de lengre individuelle distansene.

Favoritter: Ikke godt å si, men de som kommer seg videre vil ha gode muligheter til å gå seg inn i folks hjerter.

Tilbakeblikk: Noen av skisportens flotteste øyeblikk har kommet takket være deltagere fra nasjoner som ikke nødvendigvis er gode i vintersport. De fleste vil vel huske da Bjørn Dæhlie utsatte medaljeseremonien under OL i Nagano i 1998, fordi han ville vente på at alle hadde kommet i mål. Sistemann var kenyanske Philip Boit, som siden har døpte sønnen sin Dæhlie Boit, etter nordmannen med ni VM-gull. Kan vi få lignende scener under Lahti-VM? Kvalifiseringen er i så fall begynnelsen på et slikt eventyr.

På TV

NRK1 sender pressekonferanser 08:25, 11:00, 12:25 og 14:25.