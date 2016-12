Dette er godbitene du må få med deg fra sportens verden denne uken

Når ribbefettet og julebrusen gjør at man helst vil ligge langflat på sofaen foran tv-en, er det godt at det er et sjenerøst sportsprogram i romjulen. Tradisjonen tro er det ingen juleferie i engelsk fotball, og vintersportssesongen fortsetter i høytiden.

Her får du en oversikt over hva som går på norske tv-kanaler i romjulen.

26. desember:

En stor dag for to idretter med stor interesse i Norge. Boxing Day er en sterk tradisjon i britisk fotball, og de første kampene i julerunden spilles 26. desember.

Her er oversikten over dagens kamper i England:

Watford – Crystal Palace 13.30 Arsenal – West Bromwich Albion 16.00 Burnley – Middlesbrough 16.00 Chelsea – Bournemouth 16.00 Leicester City – Everton 16.00 Manchester United – Sunderland 16.00 Southampton – Tottenham Hotspur 16.00 Swansea City–West Ham United 16.00 Hull City–Manchester City 18.30

For norske tv-seere starter en romjulsgodbit 2. juledag. Da skal Magnus Carlsen prøve å ta de to verdensmestertitlene i hurtigsjakk og lynsjakk.

VM i hurtigsjakk

Klokken 12.45 direkte fra Doha, Qatar.

På tv: NRK1

I studio: Line Andersen, Torstein Bae, Heidi Røneid. I Qatar: Ole Rolfsrud.

Hva: Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk, men klarte ikke å vinne lynsjakk i 2015. Nå skal han forsøke å bli trippel verdensmester.

27. desember:

Super-G menn:

Klokken 10.55 i Santa Caterina Italia.

På tv: NRK1

Kommentatorer: Andreas Toft og Bjarne Solbakken

Hvem: Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal, Adrian Smiseth Sejersted, Bjørnar Neteland, Stian Saugestad,

VM i hurtigsjakk

Klokken 12.45 direkte fra Doha, Qatar.

På tv: NRK1

I studio: Line Andersen, Torstein Bae, Heidi Røneid. I Qatar: Ole Rolfsrud.

Hva: Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk, men klarte ikke å vinne lynsjakk i 2015. Nå skal han forsøke å bli trippel verdensmester.

Dette er menyen fra engelsk fotball:

Liverpool–Stoke City 18.15

28. desember

Storslalåm, 1. omgang kvinner

Klokken 10.15, Semmering

På tv: Eurosport, NRK1

Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Paul Arne Skajem

Hvem: Ragnhild Mowinckel, Nina Løseth, Maren Skjøld, Kristin Lysdahl,

Andre omgang starter klokken 13.30.

Utfor, menn

Klokken 11.30 i Santa Caterina

På tv: Eurosport, NRK1

Kommentatorer: Andreas Toft og Bjarne Solbakken

Hvem: Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal,

VM i hurtigsjakk

Klokken 12.45 direkte fra Doha, Qatar.

På tv: NRK1

I studio: Line Andersen, Torstein Bae, Heidi Røneid. I Qatar: Ole Rolfsrud.

Hva: Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk, men klarte ikke å vinne lynsjakk i 2015. Nå skal han forsøke å bli trippel verdensmester.

Skiskytingskyttershow, fellesstart mixed lag

Klokken 19.46 fra Veltins Arena i Gelsenkirchen

På tv: NRK1

Kommentatorer: Andreas Staburn Smith

Hvem: Ekteparet Fanny Horn Birkeland og Lars Helge Birkeland stiller for Norge.

Dette er menyen fra engelsk fotball:

Southampton–Tottenham Hotspur 18.30

29. desember

Super-G (superkombinasjon) menn

Klokken 10.15 i Santa Caterina Italia

På tv: Eurosport, NRK

Kommentatorer: Andreas Toft og Bjarne Solbakken

Hvem: Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal.

Andre omgang starter klokken 14.

VM i lynsjakk

Klokken 12.45 direkte fra Doha, Qatar.

På tv: NRK1

I studio: Line Andersen, Torstein Bae, Heidi Røneid. I Qatar: Ole Rolfsrud.

Hva: Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk, men klarte ikke å vinne lynsjakk i 2015. Nå skal han forsøke å bli trippel verdensmester.

Slalåm, 1 omgang, kvinner

Klokken 15.00 i Semmering Østerrike

På tv: Eurosport

Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Paul Arne Skajem

Hvem: Nina Løseth, Maren Skjøld, Kristine Gjelsten Haugen, Kristina Riis-Johannessen.

Andre omgang starter klokken 18

Håndball, NM-finale for kvinner

Klokken 16 i Oslo Spektrum

På tv: Eurosport

Kommentatorer: Asbjørn Myhre

Hvem: Larvik mot Tertnes

Hoppuka, kvalifisering

Klokken 16.30 fra Oberstdorf, Tyskland

På tv: NRK1

Kommentator: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen

Hvem: Daniel-André Tande, Robert Johansson, Anders Fannemel, Tom Hilde og Andreas Stjernen er tatt med i troppen. I tillegg skal Joachim Hauer og Johann André Forfang kjempe om den siste plassen.

Håndball, NM-finale for menn

Klokken 18.30 i Oslo Spektrum

På tv: Eurosport

Kommentator: Asbjørn Myhre

Hvem: Elverum mot Haslum

30. desember:

VM i lynsjakk

Klokken 12.45 direkte fra Doha, Qatar.

På tv: NRK1

I studio: Line Andersen, Torstein Bae, Heidi Røneid. I Qatar: Ole Rolfsrud.

Hva: Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk, men klarte ikke å vinne lynsjakk i 2015. Nå skal han forsøke å bli trippel verdensmester.

Hull City–Everton 16.00

Hoppuka, menn,

Klokken 16.30: Oberstdorf i Tyskland

På tv: Eurosport, NRK1

Kommentatorer: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen

Hvem: Daniel-André Tande, Robert Johansson, Anders Fannemel, Tom Hilde og Andreas Stjernen er tatt med i troppen. I tillegg skal Joachim Hauer og Johann André Forfang kjempe om den siste plassen.

Andre omgang starter klokken 17.50

Dette kan du se av engelsk fotball:

Hull City–Everton 16.00

31. desember:

Hoppuka, kvalifisering

Klokken 14, direkte fra Garmisch-Partenkirchen

På tv: Eurosport, NRK1

Kommentatorer: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen

Hvem: Daniel-André Tande, Robert Johansson, Anders Fannemel, Tom Hilde og Andreas Stjernen er tatt med i troppen. I tillegg skal Joachim Hauer og Johann André Forfang kjempe om den siste plassen.

Langrenn, Tour de ski, sprint menn og kvinner

Klokken 14.00, Val Müstair i Sveits

På tv: TV2

Kommentatorer: Christian Paasche og Odd-Bjørn Hjelmeset

Hvem: Følgende tropp er tatt ut til Tour de Ski:

Hans Christer Holund, Petter Northug, Finn Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug.

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg, Kathrine Rolsted Harsem, Silje Øyre Slind, Ragnhild Haga, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng.

Norsk duell i NHL:

Colorado Avalanche - New York Rangers

Klokken 02.00 norsk tid - natt til 1. januar, Pepsi Center, Denver.

På tv: Viasat Sport.

Hvem: Andreas Martinsen (Colorado Avalanche) og Mats Zuccarello (New York Rangers.

Dette kan du se av engelsk fotball på nyttårsaften:

Burnley–Sunderland 16.00 Chelsea–Stoke City 16.00 Leicester City–West Ham United 16.00 Manchester United–Middlesbrough 16.00 Southampton–West Bromwich Albion 16.00 Swansea City–Bournemouth 16.00 Liverpool–Manchester City 18.30

1. januar:

Tour de ski, jaktstart for menn

Klokken 12.30 fra Val Müstair

På tv: TV 2

Kommentatorer: Christian Paasche og Odd-Bjørn Hjelmeset

Hvem: Følgende tropp er tatt ut til Tour de Ski:

Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Finn Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug. Petter Northug jr. var tatt ut, men har trukket seg.

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg, Kathrine Rolsted Harsem, Silje Øyre Slind, Ragnhild Haga, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng.

Hoppuka, nyttårshopprennet

Klokken 13.50, direkte fra Garmisch-Partenkirchen

På tv: Eurosport, NRK1

Kommentatorer: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen

Hvem: Daniel-André Tande, Robert Johansson, Anders Fannemel, Tom Hilde og Andreas Stjernen er tatt med i troppen. I tillegg skal Joachim Hauer og Johann André Forfang kjempe om den siste plassen.

Tour de ski, jaktstart for kvinner

Klokken 15.00 fra Val Müstair

På tv: TV 2

Kommentatorer: Christian Paasche og Odd-Bjørn Hjelmeset

Hvem: Følgende tropp er tatt ut til Tour de Ski:

Hans Christer Holund, Petter Northug, Finn Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen, Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug.

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg, Kathrine Rolsted Harsem, Silje Øyre Slind, Ragnhild Haga, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng.

Dette kan du se av engelsk fotball på den første dagen i det nye året:

Watford–Tottenham Hotspur 14.30 Arsenal–Crystal Palace 17.00