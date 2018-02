Det norske håpet felte gledeståre for svenskenes gulljente

vintersport

PYEONGCHANG: Hun drømte nok innerst inne om å følge opp sølvet til lagvenninnen Ragnhild Mowinckel i alpinbakken i Yongpyong. Det klarte ikke Nina Haver-Løseth. Men hun smilte likevel. Hun hadde kjørt ett av sine beste slalåmrenn for sesongen som ga en 6. plass.

Tårevåt glede

Men når det ikke skulle bli henne der oppe, gledet hun seg stort over at Frida Hansdotter endelig tok gullet og endelig slo suverene Mikaela Shiffrin.

– Ja jeg traff henne nå i målområdet, ble vi stående der med tårer i øynene begge to. Det var fint. Man ønsker selvfølgelig at man står der selv. Men når ikke så skjer, er det fint at det er en som man er glad i som står der, fortalte 28-åringen fra Spjelkavik etter rennet.

De norske jentene har god kontakt med de svenske alpinjentene. Haver-Løseth kaller svenskenes nyeste gullhelt for en god venninne. De har kjent hverandre siden hun som 17-åring begynte å kjøre Europcup mot henne.

– Jeg vet hvor hardt hun har jobbet for dette. Hun fortjente det. I dag var hun best i verden. Best når det gjelder.

Sunt for sporten

Hun synes også det er greit at det er andre enn Mikaela Shiffrin som vinner.

– Det er sunt for sporten at andre vinner.

Frida Hansdotter er den svenske veteranen som altfor ofte har vært blant de aller beste. Hun har to annenplasser denne sesongen. Begge ganger vant Mikaela Shiffrin. Hun lå på 2. plass etter første omgang. Ledet gjorde Wendy Holdener. Men nå var det hennes tur til å klatre øverst opp på pallen.

Fant formen i morges

Nina Haver-Løseth mener at hun aldri egentlig var en medaljekandidat. Rett nok vant hun parallellslalåm i Stockholm like før OL. Men i hennes sterkeste øvelse, slalåm, har hun bare én femteplass tidligere denne sesongen. Hun har slitt med selvtilliten og andre småting som har gjort til at hun ikke har en eneste pallplass i slalåm.

Det var først i morgentimene på renndagen at det løsnet for henne.

– I dag, i oppvarmingsbakken kjente jeg det. Skal jeg være ærlig, så var det først der og da jeg fant slalåmformen min denne sesongen. Da kjente jeg at fikk til de ordentlig gode svingene En følelse jeg ikke har hatt siden forrige sesong.

– Hvordan skjer det?

– Det var bare ett eller annet som klikket. Det var plutselig jeg som var sjefen igjen. I år har det vært slik at jeg har stått på start og tvilt litt på hva jeg skal gjøre. I morges var jeg trygg på det jeg skulle gjøre.

De norske alpinjentene har allerede vært i Sør-Korea i to uker. For Haver-Løseth og de andre blir det snakk om nok en uke. Men nå tar de seg litt fri fra OL-bakken. De drar til Seoul for å være OL-turister.