«Det går en rød tråd gjennom de tre siste vinterlekene. Den heter Marit Bjørgen»

vintersport

Se bilde av alle de norske medaljevinnerne i Pyeongchang i billedserien øverst i artikkelen.

I vrimmelen av tall, navn, resultater og medaljer trer enkeltutøverne frem.

Hun som gråter av glede, han som hulker av fortvilelse. Sprinteren som ser fireårs forberedelser forsvinne i et feilskjær i starten, slalåmkjøreren som bommer på andre port, Teresa Stadlober som går feil når hun kanskje er på vei mot medalje på tremilen, Håvard Lorentzen som taper tusenmeteren med fire hundredeler etter å ha vunnet fem hundre med én.

Vi gleder oss ekstra med utøveren som ikke tror hva hun ser, som Ragnhild Mowinckel da hun tok sølv i utfor eller tsjekkiske Ester Ledecká som trengte flere minutter på å forstå at hun vant super-G.

Vi øser beundring over hoppere som glemmer både kastevind og motstandere og iskaldt leverer til gull, som Maren Lundby og Robert Johansson. Vi føler med skiskytteren som med skjelvende knær ser gullet forsvinne på siste stå, som Emil Hegle Svendsen - mens motstanderen bare forsvinner mot mål.

Det stiger og stiger

Rivaliseringen, revansjen, lettelsen, bekreftelsen, den sensasjonelle seieren, det knugende tapet mot overmakten.

Og så alt som er historisk. Intet ord brukes flittigere under olympiske leker. Men det forteller bare at verden går videre, spesielt i idrett, og at det vil alltid være prestasjoner som ikke er oppnådd før.

Det er i hvert fall norsk idrettshistorie når vi tar flere medaljer enn i noe vinter-OL tidligere. 39 mot 26 på Lillehammer og i Sotsji. Øvelsene er blitt flere siden 1994, men dette er likevel størst.

Hva som er størst for oss nordmenn? At vi tok flest medaljer? At norsk skøytesport ble gjenreist?

At vi tok dobbeltseier i prestisjeøvelsen utfor for menn? At folk som Simen Hegstad Krüger og Ragnhild’ene Mowinckel og Haga akkurat i OL løftet sitt eget nivå, opp i verdenseliten?

Eller at Johannes Høsflot Klæbo først sprintet seg til individuelt gull, så til to stafettgull før han ga bort femmilsplassen til en lagkamerat og dro hjem?

Klæbo, 21 år og allerede en av de store.

Så selvfølgelig, så avslappet, bare lett smilende, er det noe mer før jeg drar?

Med sin sykkelstil har han brakt skisprint et hakk videre.

En banebryter - ikke på nivå med høydehopperen Dick Fosbury i 1968 (flop-stilen), skihopperen Jan Boklöv i 1988/89 (v-stilen) eller langrenneren Bill Koch i 1976 (skiskøytingen), men et eksempel på at nyvinninger aldri tar slutt i idrett.

Det er alltid noe å hente for den som er leken nok.

Flaut og dystert

Men OL 2018 vil også bli husket for russersaken og en dopingskandale som vokste ytterligere under lekene. Igjen ble IOC stilt i forlegenhet, før de på siste dag måtte innse at det hadde vært feil å invitere russiske utøvere i det hele tatt.

Nordmenn med gull i blikket var kanskje glade for den russiske deltagelsen, for OAR brukte det siste minuttet av ishockeyfinalen til å ødelegge gullet for Tyskland. Slik ble Norge beste nasjon, som liten nasjon elsker vi sånt. Men merkelig nok - selv om vi var overmette av norsk gull de siste dagene - klarte vi ikke å la være å bli skuffet noen ganger. Det er bare å innrømme det.

Ikke alt kunne klaffe

Vi likte ikke sprekken på siste skyting i skiskytterstafetten, det gikk en støkk i oss da Henrik Kristoffersen ikke kjørte inn slalåmgullet, vi stilte kritiske spørsmål inni oss da de norske femmilsløperne lot utlendingene stikke av.

Vi hadde jo stått opp kvart på seks for å sluke enda en medalje eller to. Så forsto vi at det var noe med skiene, og gode ski hadde jo hjulpet oss til medaljer tidligere. I idrett kan ikke seire programmeres.

Vi TV-seere kunne uansett glede oss over kompetent jobbing av TV Norge, med langrennsduoen Jan Kristian Bjørn og Åge Skinstad i oppvisningsstil på langrennsstadion. Det var gilde TV-stunder.

Vi ønsker ikke å avslutte denne teksten før vi har nevnt en av dem det ikke klaffet for, brettkjøreren Marcus Kleveland. Best før, mest uheldig da det telte. Det var lett å føle med ham. OL er også fullt av ulykkesfugler, selv om få av dem var norske denne gangen.

Men Kleveland er med om fire år. Det er ikke medaljesankere som Emil Hegle Svendsen og Marit Bjørgen. Vi får takke for det de ga, mens vi samtidig morer oss med å sende noen tanker til Noriaki Kasai. Han lover å stille i Beijing, tre måneder før han fyller 50.

De som mener at denne teksten var vinglete, har rett. Dette var en forvirret TV-seers forvirrende opplevelse av Pyeongchang 2018, uten en rød tråd.

Men det går i hvert fall en rød tråd gjennom de tre siste vinterlekene. Den heter Marit Bjørgen.