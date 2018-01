Denne ukjente 19-åringen kan snu opp ned på OL-uttaket: – Han tar pusten fra de fleste

vintersport

Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Anders Fannemel.

Mange har ment at OL-uttaket – på fem hoppere – sier seg selv. Men hopplandslaget har utsatt uttaket, og tar valget lørdag kveld. Og i fredagens kvalifisering viste Marius Lindvik (19) hvorfor.

Fra et tidlig startnummer hoppet 19-åringen 138,5 meter. Det var lengst av samtlige.

Lørdag kan Lindvik sikre OL-plassen med god hopping i lagkonkurransen.

– Tar pusten fra de fleste

I en Twitter-melding fredag gikk hoppsjef Clas Brede Bråthen langt i å antyde at Lindvik er aktuell for OL.

– Marius Lindvik leverer hopping under dagens trening og kvalifisering som tar pusten fra de fleste som mener de har greie på denne idretten. Følger han opp dette i morgen vil det bli et svært interessant OL-uttak. Denne situasjonen har vi jobbet for å komme i, skrev Bråthen.

Dagen etterpå utdyper Bråthen Twitter-meldingen:

– Han hoppet i går på et nivå vi ikke har sett fra noen som kommer inn i verdenscup midt i sesongen gjøre før, sier Bråthen til Aftenposten.

Han mener Anders Jacobsen gjorde et lignende byks, men minner om at Jacobsen tok steget opp fra kontinentalcup til verdenscup før sesongen - og ikke midtveis.

– Hva må Lindvik prestere i dag for å bli tatt ut?

– Det er vanskelig å si. Men dersom han er like god som i går, er han en kandidat med gode kort, sier Bråthen.

Har imponert

Dermed kan en stor overraskelse være i emning.

Lindvik er kun et kjent navn for dem som følger hoppsporten aller tettest. Han har riktignok imponert denne sesongen. Men fremgangene har kommet i kontinentalcupen – ikke verdenscupen.

Hans seks siste plasseringer på nivå to er som følger:

Engelberg, 27.12: 4. plass.

Engelberg, 28.12: 3. plass.

Titisee-Neustadt, 06.01: 1. plass.

Titisee-Neustadt, 07.01: 2. plass.

Erzurum, 20.01: 2. plass.

Erzurum, 20.01: 3. plass.

Og følger han opp med et nytt toppresultat i verdenscupen i Zakopane, kan han utfordre de fem andre.

OL-vinner stusset

Gullvinneren fra Lillehammer-OL Espen Bredesen var blant dem som stusset da hopplandslaget ba om utsettelse. Han mente prestasjonene til Lindvik og Halvor Egner Granerud var betraktelig svakere enn den mer profilerte kvintetten.

Bredesen mente imidlertid utsettelsen kunne være gunstig – om helgens resultater ble ekstraordinære.

– Poenget er nok bare å åpne for en mulighet. Skihopping er spesielt. Det er kanskje dumt om disse fem blir tatt ut, også vinner én av de andre to begge rennene i helgen. Det skjer ikke ofte, men det kan skje. Det er nok derfor de holder igjen. Men i realiteten vet nok de som skal til OL det selv, sa Bredesen.

Lørdag er det laghopp i Zakopane. Der får Lindvik hoppe - med OL-billett på spill. Søndag er det individuell konkurranse i Zakopane, men det rennet får ikke innflytelse på OL-uttaket.