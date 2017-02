Denne "tomrefjordingen" kan ta medalje i alpin-VM

MOLDE (Rbnett): Leif Kristian Haugen har lagt ned utallige treningstimer i Tomrefjord på vei mot verdenseliten i alpint. Norges nye toppalpinist har bodd i Bærum hele livet og kjører for Lommedalens IL. Men fordi mamma heter Berit Gjelsten er han også halvt tomrefjording. Gjennom hele livet har 29-åringen tilbrakt mye tid i Vestnes, Molde og på Bjorli.

– I oppveksten var jeg i Tomrefjord flere ganger i året, sammen med familien eller på egen hånd. Jeg var der i nesten alle ferier fram til jeg ble 16-17 år, og før jeg flyttet til USA for å studere, forteller Haugen.

Han er lommekjent i naturen både i og rundt Tomrefjord.

– Det var mange fine treningsturer med bestefar (Per Gjelsten). Ofte trente jeg også sammen med Knut Marius Djupvik. Det var mye løping, så jeg kjenner de fleste stiene og løypene i området. Det var også mange sykkelturer langs fjordene rundt omkring. På vinterstid dro vi mest til Bjorli for å stå på ski, sier han.

På kamp med onkel Bjørn Rune

Haugen har besøkt Romsdal jevnlig også i voksen alder, minst en uke i sommerferien. Blant annet trives han på Aker stadion sammen med onkelen Bjørn Rune Gjelsten.

– Det blir nok en tur oppover til sommeren. Huset til familien står der og båten ligger i naustet. Jeg vil at Olav også skal få oppleve Tomrefjord på sitt beste, sier Leif Kristian om sønnen på åtte måneder.

Gjelsten-familien har sterke idrettsgener som lever videre i Haugen-klanen. Leif Kristians lillesøster Kristine Gjelsten Haugen (24) har vært venninne og konkurrent med Ragnhild Mowinckel i en årrekke, har også debutert i verdenscupen.

Hundredeler unna seierspallen

Leif Kristian Haugen har gått en lang vei for å ta steget helt opp i den ypperste verdenseliten. – Jeg har jobbet hardt over tid. Det har løsnet litt seinere enn for mange andre, men jeg har ikke gjort så mye annerledes denne sesongen. Den eneste forskjellen er at jeg har kjørt en del europacuprenn for å få renntrening. Det har vært en god arena for meg, sier han.

I slalåmrennet i Kitzbühel for to uker siden var han bare fire hundredeler unna sin første pallplassering i verdenscupen. Men Norges nye alpinkomet er forsiktig med å skru opp forventningene til seg selv.

– Det har gått bra og jeg lukter på en skikkelig topplassering nå. Men jeg prøver å ikke bygge opp for store forhåpninger. Jeg tenker ikke så mye på resultat, mer på de små tingene som skal gjøre jobben for meg. Hvis jeg tenker enkelt og offensivt, så kan dette bli veldig bra. Da er det lov å håpe at jeg kan kjempe i toppen også i VM.

16. plass beste plassering i VM

Haugens beste plasseringer i store mesterskap er 16. plassen i storslalåm under Garmisch-VM i 2013 og 12. plassen i slalåm under Sotsji-OL i 2014.

Søndag reiser de norske teknikkløperne til Nauders i Østerrike for å trene en ukes tid.

– Det er mulig jeg drar for å kjøre et par slalåmrenn i europacupen for å holde meg i rennmodus. Vi skal være på plass i St. Moritz rundt 14. februar, sier Haugen, som skal kjøre slalåm og storslalåm i VM.

Satser mot OL og VM

Haugen får sin egen heiagjeng i Sveits. Samboeren Marthe Gausen Nestvold og sønnen Olav skal være til stede. I tillegg kommer foreldrene og flere fra samboerens familie.

– Det er veldig hyggelig at Marthe og Olav er med, de har faktisk vært der de gangene jeg har kjørt mine beste renn i karrieren i vinter. Det gir meg et annet perspektiv når jeg er ferdig på trening. Så lenge jeg har full støtte hjemme, satser jeg videre for fullt, sier Leif Kristian Haugen, som foreløpig ser fram mot OL i Sør-Korea neste år og VM i Sverige i 2019.