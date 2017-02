Den store gullduellen: – Henrik elsker denne situasjonen

ST. MORITZ: To hundredeler fra VM-pallen i slalåm for to år siden. Fem hundredeler fra pallen i fredagens storslalåm. Henrik Kristoffersen mener han i angrepsposisjon foran VMs aller siste øvelse. Den øvelsen han har dominert de to siste sesongene.

Han liker ikke rollen som storfavoritt, men slipper ikke unna. Han har vunnet fem av syv slalåmrenn han har kjørt i verdenscupen denne sesongen. Bare én gang er han slått av mannen mange mener er den eneste som kan hindre gullet fra å havne i Rælingen, Marcel Hirscher. Det var i Kitzbühel der Kristoffersen kjørte ut i den første omgangen.

– Husk at jeg bare ble nummer 19 sist vi kjørte her, prøvde Kristoffersen seg med da Aftenposten konfronterte ham med favorittstempelet.

Det var i verdenscupavslutningen i mars i fjor, men da var seieren i slalåmcupen allerede sikret, han var syk og egentlig tom for krefter etter en lang sesong.

Nå er forutsetningene helt annerledes:

– Jeg har sikkert kjent meg kvikkere før, men ikke så veldig mye. Det kjennes bra ut, sa han tidligere i uken.

Henrik Kristoffersen: - Jeg blir ordentlig forbannet

- Ikke bare Hirscher

Marcel Hirscher har vunnet verdenscupen sammenlagt fem ganger. Det har ingen andre gjort. Han er på vei mot tittel nummer seks.

Etter fredagens storslalåmgull i St. Moritz sa Hirscher at han følte seg litt utladet. Det var denne gullmedaljen han ønsket seg mest siden han de to foregående verdensmesterskapene ble henvist til sølv av amerikaneren Ted Ligety.

– Da vi møttes for en måned siden, sa du at det kun var Marcel Hirscher som kunne følge deg i slalåm. Føler du det fremdeles slik?

– Her ville jeg sagt annerledes. Han er én av dem, men det er veldig mange flere. Hvis André Myhrer ikke sliter for mye med ryggen sin, kan han vinne. Han vant jo her i fjor, påpekte Kristoffersen.

Marcel Hirscher sto imot det enorme trykket på hjemmebane under VM for fire år siden og tok slalåmgullet. Nå innrømmer østerrikeren at det er Henrik Kristoffersen som setter standarden i slalåm.

Kristoffersen om suksessen: - Jeg har tatt noen vanskelige valg

Treneren stikker løypa

Den norske landslagssjefen Christian Mitter skal stikke løypa i den første omgangen søndag. Mitter har kjent Kristoffersen i mange år, samarbeider godt med pappa Lars Kristoffersen og vet hva som er 22-åringens styrker.

– Det betyr kanskje litt, men mye mindre enn man kunne håpe på, forklarer alpinsjef Claus Ryste.

Mitter satte også den første VM-omgangen i Beaver Creek for to år siden. Det gikk absolutt ikke etter planen. Kristoffersen fikk aldri opp farten i det han etterpå kalte en «seig» løype og var over sekundet bak Hirscher som var raskest.

I den andre omgangen kjørte derimot Hirscher ut mens Kristoffersen kjørte seg opp til fjerdeplass. Da ble det et overraskende gull til Jean-Baptise Grange.

– Det kan fort bli en overraskelse her i St. Moritz også, forklarte Kristoffersen.

VM-alpinisten har et nært forhold med Bjørn Rune Gjelsten: - En viktig støttespiller

- Han elsker dette

De manglende hundredelene i fredagens storslalåm og duellen med Hirscher er viktig tennvæske for Kristoffersen.

– Han elsker den situasjonen han er i nå. Det er dette som driver ham, hans motivasjonsfaktor. Det er store høydepunkter han ser frem til. Nå kjenner jeg ikke Hirscher så godt, men sett utenfra, så ligner det litt. Hvordan de går inn i den boblen og finner de rette knappene nesten hver gang, forklarer Claus Ryste.

En ren statistisk pussighet er at Kristoffersen aldri har vært på pallen i verdenscupen i slalåm i februar.

– Det er en ren tilfeldighet, tror jeg. Jeg kjører vanligvis ikke så mange renn i februar, forklarer han.

Februar er mesterskapsmåneden for alpinistene i tre av fire sesonger.

Den grusomme ulykken kunne ødelagt alt for bronse-Haugen: - De kaller meg «trefoten»

Avslappet Haugen

Leif Kristian Haugen ble nummer fire i slalåm i Kitzbühel for en måned siden. Uken før lå han som nummer to, rett bak Henrik Kristoffersen, etter den første omgangen, men kjørte ut i den andre.

Etter den overraskende bronsemedaljen i storslalåm fredag, kan 29-åringen fra Lommedalen slippe ned skuldrene og satse alt i slalåm.

– Dette var som bensin på bålet for meg. Det blir ikke noe problem å nullstille meg til slalåmen, forklarte Haugen til NTB lørdag.

De to andre nordmennene som skal i aksjon i slalåm er Jonathan Nordbotten og Sebastian Foss Solevåg.

Første omgang starter kl 09.45. Finaleomgangen starter kl. 13.