Da den svenske ishockeyhelten skulle hylles, kollapset han plutselig på isen

vintersport

Det ble uventet dramatikk da Djurgården skulle hylle ishockeylegenden Nichlas Falk før SHL-kampen mot Färjestad. 46-åringen kollapset to ganger.

Falk spilte 751 kamper for Djurgården i årene 1995 til 2011. Ingen annen har så mange kamper for stockholmsklubben, og torsdag skulle hans trøyenummer (16) fredes.

Midt i sin takketale falt Falk plutselig om, og det ble helt stille i hallen.

Etter å ha fått hjelp, kom Falk seg på beina. – Oi, for et Youtube-øyeblikk, meldte han.

Seremonien ble avsluttet, men på vei ut av isen falt Falk om igjen.

Han fikk legetilsyn og ble sendt til sykehus i ambulanse for en grundig sjekk.

– Det var et klassisk blodtrykksfall. Jeg skal hilse fra Nichlas og si at det går bra med ham, sa Djurgården-lege Bengt Gustafsson i et pauseintervju.

Hendelsen med Falk førte til at kampen ble kraftig forsinket. Färjestad vant til slutt 4-2 etter to sene mål og trygget tetplassen på tabellen.

Det har vært hektiske dager for Falk. Han ble forfremmet til hovedtrener i Södertälje da Mats Waltin fikk sparken, og onsdag vant laget i hans debutkamp på trenerbenken mot Modo i Allsvenskan.

(©NTB)