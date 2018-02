Da OL-stjernen var ferdig, regnet Ole Brumm-bamsene ned på isen

vintersport

Den japanske kunstløpsstjernen Yuzuru Hanyu (23) fullførte på elegant vis. Så regnet Ole Brumm-bamsene ned fra himmelen.

Da kortprogrammet i OL ble arrangert fredag, var det underlig syn som møtte TV-seerne.

Men tro det eller ei: «Bamseregnet» har blitt en tradisjon.

Hanyu står med to VM-gull og ett OL-gull - og er et ikon hjemme i Japan. I takt med Hanyus ferd mot stjernehimmelen har Ole Brumm-bamsene blitt en del av merkevaren.

Årsaken er Hanyus lykkebringer. Da han var liten, pleide han å sette en oppbevaringsboks for våtservietter - i Ole Brumm-design - rett ved isbanen.

Det har han fortsatt med.

Forbløffet over støtten fra fansen

Å kaste Ole Brumm-bamser ut på isen, har blitt en tradisjon blant Hanyus fans. Og det mangler ikke på fans.

Hanyu får tilsendt bamser i hopetall.

– Ole Brumm har vært med meg siden jeg var junior eller yngre. Jeg har alltid tatt med meg oppbevaringsboksen, og fans startet å kaste dem ned på isen. Nå er rommet mitt fullt av Ole Brumm-bamser, fortalte Hanyu tidligere denne uken ifølge The Guardian.

Ritualet vekker oppsikt. «Så hva er greia med Japans Huzuru Hanyu og Ole Brumm-bamsene?», skriver Washington Post. «Hvorfor blir så mange Ole Brumm-bamser kastet på isen for Yuzuru Hanyu?», spør NBC.

Under VM i Boston i 2016 ble Hanyus trener Brian Orser forbløffet over støtten fra fansen.

– På bakrommet er det poser og poser og poser. Yuzus foreldre, søster og agent går gjennom hver eneste pose og sorterer alle blomstene, gavene og kortene og så sender de noe tilbake, forteller Orser til NBC.

Fikk du med deg dette?

Spydig kommentar fra rivalen

Under VM i Shanghai i 2015 krevde det 10 personer å fjerne Ole Brumm-bamsene fra isen.

To år senere ble det nytt OL-gull i Helsinki - og nytt «bamseregn». Etter den konkurransen snakket amerikanske Nathan Chen om utfordringen med å konsentrere seg.

– I en sånn situasjon er det et tankespill. Jeg må forsikre meg om at jeg er fokusert uansett hva distraksjonene er - én million Ole Brumm-bamser eller at noen gjør noe unødvendig eller unormalt. Å prøve å virkelig ignorere de tingene er noe jeg har forberedt meg til før hver konkurranse. Så hvis noe dukker opp, plager det meg ikke lenger, fortalte Chen ifølge NBC

Etter VM i 2015 kom den spanske konkurrenten Javier Fernández med en spydig kommentar:

– Jeg skal skøyte rundt bamsene, så jeg ikke dreper meg selv.

Regnes som tidenes beste

Hanyu pleier å skvise bamsen hardt for å oppildne seg selv. Noen ganger rister han den, eller klapper den.

Men det er ikke lykkebringeren som gjør Hanyu til OL-favoritt.

Mange regner Hanyu som tidenes beste kunstløper på herresiden.

– Han har denne auraen - en spesiell tilstedeværelse kun han har, sier Midori Ito - som ble første japanske medaljevinner i kuntstløp i 1992-OL - til New York Times.

Hanyu var best av samtlige i kortprogrammet fredag. Dermed kan han sikre gullet i friløpet lørdag. Bamsene vil nok uansett regne over isen.

Stillingen før lørdagens friløp:

1) Yuzuru Hanyu, Japan 111,68

2) Javier Fernandez, Spania 107,58

3) Shoma Uno, Japan 104,17

4) Jin Boyang, Kina 103,32

5) Dmitri Alijev, OAR 98,98

6) Patrick Chan, Canada 90,01

7) Adam Rippon, USA 87,95

8) Mikhail Koljada, OAR 86,69

9) Michal Brezina, Tsjekkia 85,15

10) Keegan Messing, Canada 85,11.

30 utøvere deltok. De 24 beste er klare for lørdagens friløp.