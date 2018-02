Curling-krangel fikk ekspert til å reagere: – Dette er sjelden vi ser

vintersport

SVEITS-NORGE 7–5

Norge gikk på sitt tredje tap på fire kamper i OL-turneringen lørdag. Det norske laget førte kampen, men tapte til slutt 7–5 mot Sveits.

I siste omgang oppsto det krangel mellom to av Norges spillere: Skip Thomas Ulsrud og Christoffer Svae. Det skjedde etter en elendig stein – som i praksis ødela omgangen og kampen for Norge.

– Vi blir felt av kommunikasjonsfeil, sier Eurosport-kommentator Thoralf Hognestad.

– Det verste som kunne skje

Da Norge satte sin sjette siste stein i den tiende og siste omgangen, oppsto situasjonen.

Sveits lå med to poenggivende stener i boet. Christoffer Svae hadde oppdraget med å sette steinen som skulle slå én eller begge bort. Han endte imidlertid opp med å bomme totalt, slik at begge Sveits’ stener havnet i en bedre posisjon.

– Det var det verste som kunne skje, sa ekspertkommentator Lars Vågberg i Eurosport.

En irritert Svae gikk rett bort til resten av laget. Det ble tydelig at laget ikke hadde vært enige om hvor stenen skulle settes.

– Skulle vi ikke treffe den øverste?

Slik var krangelen TV-kameraene fanget opp:

Svae: – Skulle vi ikke treffe den øverste?

Ulsrud: – Vi skulle ta den bakerste?

Svae: – Dere var nettopp enige om den forreste.

Ulsrud: – Var det ikke den bakerste, da?

Ut fra TV-bildene kunne man se at Ulsrud faktisk hadde sagt «den bakerste». Ifølge Eurosport-kommentator Thoralf Hognestad hadde imidlertid en tredje spiller på det norske laget, Torger Nergård, ropt «den øverste». Dermed kan de norske spillerne altså ha gitt to ulike beskjeder.

Eurosports kommentatorer var svært overrasket over utviklingen. Det er alfa og omega for et curlinglag å avklare hvilken stein som skal siktes på.

– Det var en stor misforståelse, sa Thoralf Hognestad.

– Det er sjelden vi ser på dette nivået, skjøt makker Lars Vågberg inn.

Etter Norges brøler beholdt Sveits fotfestet i omgangen. Norge klarte ikke å ta over kontrollen av boet – og til slutt kunne altså sveitserne juble.

Dermed sliter Norge tungt i OL-turneringen. Det er de fire beste lagene som går videre til semifinalen – og 5 kamper gjenstår.