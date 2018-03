Birgit Skarstein har et helt spesielt forhold til en av OL-heltene. Sammen har de grått mye.

vintersport

Skarstein er en av Norges favoritter til å levere på topp i Paralympics, lekene som starter førstkommende fredag.

Trønderen, som skal delta i langrennspigging i Pyeongchang, fulgte nøye med på det som skjedde i OL.

Men når vi spør om det var noen utøvere som inspirerte henne mer enn andre, kommer svaret kontant: Ragnhild Mowinckel.

Moldejenta fikk med seg to sølvmedaljer fra alpinbakken, og Skarstein innrømmer at hun ble imponert.

De to har en helt spesiell historie sammen, og som Skarstein sier:

– Det er Ragnhild jeg lettest gråter sammen med.

Paralympics: Finner sted fra 9. til 18. mars i Pyeongchang, Sør-Korea. Det skal deles ut 133 sett med medaljer i 80 øvelser fordelt på seks idretter. De paralympiske leker er de offisielle olympiske lekene for utøvere med fysisk funksjonshemning. Paralympiske leker forveksles av og til med Special Olympics, men denne er for utøvere som er utviklingshemmede. De første paralympiske sommerlekene ble holdt i Roma i 1960. De første vinterlekene ble holdt i Örnsköldsvik i 1976. 19. juni 2001 skrev IOC og IPC (Den internasjonale paralympiske komiteen) under en avtale som sikrer at paralympiske leker skal holdes like etter OL på samme sted.

Sammen på en reise som aldri glemmes

For tre år siden dro flere utøvere til palestinske områder som ambassadører, invitert av organisasjonen Right To Play.

Skarstein, Mowinckel og skøyteløperen Ida Njåtun var blant dem som var på den samme turen.

– Da fant Ragnhild og jeg ut at vi hadde mye til felles. Når vi er veldig slitne, begynner vi å gråte, kommer det fra Skarstein.

Det har gjentatt seg i årene senere, når de sammen har gitt alt på trening på Olympiatoppen, der de møtes fra tid til annen. Det hender at tårene sitter løst.

De kan ikke annet enn å le av det.

Barna de besøkte i Palestina, bidro også til at de to ble sveiset godt sammen. Det er spesielt å se unger som lever under helt andre forhold og med langt færre muligheter enn det norske barn har. Samtidig fikk utøverne se at Right To Play, som i sin tid ble startet av skøyteløperen Johann Olav Koss, betyr mye for mange. Det finnes tilbud til ungene der og i mange andre land.

– Det var så fint å få se hvordan idretten kan brukes i fredsarbeid, sier 28-åringen.

I løpet av turen besøkte de skoleprosjekter i Betlehem, Jericho og Ramallah. Gjennom skolebesøkene fikk utøverne se hvilken effekt lekbasert læring har på elevene. Resultater viser at færre barn slutter på skolen, at barna blir mer motivert for læring og at elev/lærer relasjonen bedres betraktelig.

Birgit Skarstein: Født: 10. februar 1989 Kommer fra: Levanger Bosatt: Oslo Klubb: Frol IL Sivilstand: Samboer Meritter: To VM-gull, ett sølv og en bronse i roing. Sølv og bronse fra verdenscupen. I para-VM på ski har hun sølv og bronse. Har vunnet verdenscupen sammenlagt denne sesongen. Deltatt i Paralympics i Sotsji (vinter) og Rio (sommer). Utmerkelser: Tildelt Melvin Jones Fellowship Award, den høyeste hedersbevisning Lions Club kan utvise. Tildelt et ekstraordinært hedersstipend for tæl fra Sparebank 1, har fått Oslo kommunes ærespris tre ganger, kåret til «Årets gledesspreder» av Trønder-Avisa, samt «Årets Idrettsutøver» i Levanger 2014 og «Årets Levangerkvinne» i 2015. Ble tildelt prisen Årets trønder i 2016, fordi hun er « en samfunnsengasjert foregangskvinne på flere arenaer». Den 8. desember 2017 ble hun kåret til «Årets paralympiske utøver» av Det internasjonale roforbundet.

Skarsteins Paralympics-program: Søndag 11. mars: Langdistanse 12 km Onsdag 14. mars: Sprint Lørdag 17. mars: Mellomdistanse 5 km

Ved siden av skolebesøkene fikk jentene også muligheten til å oppleve all historien forbundet med Jerusalem, og de fikk bade i Dødehavet.

– Det er våre handlinger og hva vi gjør, som ærlig forteller oss hvilke verdier vi etterlever. Som profilerte idrettsutøvere har vi et ansvar for å bruke vår posisjon som forbilder til noe bra, sa Ragnhild Mowinckel under denne turen.

– Etter den reisen har Ragnhild og jeg hatt god kontakt. Derfor ble jeg ikke overrasket over det hun fikk til i Pyeongchang. Jeg vet hva hun har inni seg, og hvor hardt hun har jobbet over lang tid.

Kan være dønn ærlige sammen

Alpinisten Ragnhild Mowinckel er svært glad for den hyggelige meldingen fra Skarstein.

Selv har hun konkurrert i Sveits i helgen, men nå skal hun følge med på Skarsteins løp i Pyeongchang.

– Birgit er en fabelaktig person. Vi kan være dønn ærlige med hverandre, og noen ganger, når det blir overveldende på Olympiatoppen, gråter vi også litt sammen, sier hun.

Moldejenta forteller at de to finner støtte i hverandre. De er blitt gode venner.

– Det er så kult å kjenne henne litt mer enn det man ser på TV. Jeg krysser fingre og tær for at hun lykkes i Pyeongchang, kommer det fra 25-åringen.

Med selvtillit fra verdenscupen

For nå er det Skarsteins tur. Hun har allerede vunnet verdenscupen i langrennspigging denne sesongen, etter å ha vært på pallen i samtlige renn. Hun har også deltatt i sommer-Paralympics og er verdensmester i roing.

– Føler du et spesielt press?

– Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg har respekt for at konkurransen er knallsterk, men kjenner at det er en trygghet at jeg vant verdenscupen. Det er morsomt å merke at den treningen man legger ned, gir utbytte.

Hun skal starte tre øvelser, den første søndag 11. mars.

Skarstein, som ble kjent da hun var med i realityprogrammet Ingen Grenser, som ble sendt i 2012, mener at hennes satsing på to idretter er et pluss.

– Jeg har jobbet parallelt med å utvikle styrke og teknikk, som kan brukes i begge idretter. Jeg har godt av å være med på roing. Det gir variasjon for å unngå belastning.

– Toppidrettsutøvere er målbevisste. Hva er ditt mål i Paralympics?

– Målet er medalje, men det aller viktigste er å få ut det jeg er god for, og ha det gøy, sier Birgit Skarstein.