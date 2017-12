Northugs krise fortsetter: Har reist hjem fra Lillehammer etter fiaskoen

vintersport

Petter Northug unngikk mediene etter at han ble slått ut i kvalifiseringen på sprinten, der han hadde 32. beste tid.

Litt senere kom meldingen om at han har reist hjem.

LILLEHAMMER: – Petter sa ifra klokka fem på fire i dag at han dessverre ikke er klar for tremila. Han føler seg ikke i hundre, og reiser hjem til Trondheim for litt trening, sier Tor Arne Hetland til Adresseavisen.

Landslagstreneren avviser at Northug er syk.

– Nei, han føler seg frisk, men han er ikke rask. Dessverre.

– Han synes det er kjipt

– Hva betyr dette for muligheten til å gå verdenscup fremover?

– Det er det vi skal diskutere litt i morgen med Petter. Vi tar løpet i morgen først, og så diskuterer vi med Petter etterpå, sier Hetland.

– Har du selv fått snakket med Northug i ettermiddag?

– Han sendte meg en melding om at han ikke var klar for løpet i morgen, svarer Hetland.

– Er det litt kritisk at han ikke er i stand til å gå tremila?

– Selvsagt skulle Petter ha gått i morgen. Han synes jo det er kjipt ikke å få gå på høyeste nivå, sier Hetland.

Møte søndag

Han ønsker ikke å spekulere videre i Northugs verdenscupsjanser fremover. Nå er planen å møtes i Trondheim søndag, eller å ta det på telefon.

– Så ser vi hvordan veien blir videre, sier Hetland.

Petter Northug ble slått ut i sprintprologen lørdag.