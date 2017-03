Anders Jacobsen krever regelendring: – Hvorfor kan de ikke gjøre det? Det er det enkleste som finnes!

Norge var suverene i lørdagens lagkonkurranse i den legendariske Planica-bakken. Robert Johansson, Johann André Forfang, Anders Fannemel og Andreas Stjernen leverte alle varene.

Avslutningen av lørdagens renn var forrykkende. Først satte Stefan Kraft bakkerekord med 251 meter. Så hoppet Kamil Stoch til og med 251,5 meter.

Begge to var i hvert fall svært nær å berøre bakken med rumpa. Etter Stochs hopp, ble NRKs kommentatorer forbauset over at dommerne ikke dømte det som fall.

– Den er så tydelig at dommerne bør se den, sa NRK-kommentator Christian Nilssen.

– For dårlig

Den tidligere landslagshopperen Anders Jacobsen fikk ikke med seg Kamil Stochs rekordsvev. Han mener imidlertid dømmingen i verdenscupen generelt sett er svak.

– Jobben dommerne gjør er for dårlig. Hvis jeg fortsatte hadde vært skihopper, hadde jeg nok ikke sagt det. Men dommerne er for dårlige, sier Jacobsen til Aftenposten.

Han mener videodømming er rett vei å gå.

– Man kunne hatt en monitor for å sjekke det. Hvorfor kan de ikke gjøre det? Det er det enkleste som finnes! Det er verdt å tape ti sekunder i et rennprogram på å dobbeltsjekke tvilsomme avgjørelser, sier Jacobsen.

Resultater: 1) Norge 1551,6 – Robert Johansson (246-246,5), Johann André Forfang (237-233), Anders Fannemel (229,5-232), Andreas Stjernen (216,6-227,5), 2) Tyskland 1502,6 – Markus Eisenbichler (227-225,5), Richard Freitag (216,5-213), Karl Geiger (243,5-231), Andreas Wellinger (231,5-240), 3) Polen 1493,8 – Piotr Zyla (220-233,5), Dawid Kubacki (201-209), Maciej Kot (230-241), Kamil Stoch (227,5-251,5). 4) Østerrike 1471,4 – Michael Hayböck (239-232,5), Manuel Fettner (215-220), Markus Schiffner (213,5-218), Stefan Kraft (220,5-251), 5) Slovenia 1442,7 – Anze Semenic (236-209), Domen Prevc (221,5-223,5), Jurij Tepes (221,5-215,5), Peter Prevc (225,5-226), 6) Japan 1327,7, 7) USA 1229,9, 8) Tsjekkia 1170,5. Ikke til finaleomgangen: 9) Italia 591,2, 10) Sveits 580,9, 11) Finland 547,9, 12) Russland 515,0. Nasjonscupen (31 av 32 renn): 1) Polen 5727, 2) Østerrike 5451, 3) Tyskland 5358, 4) Norge 4304, 5) Slovenia 3614, 6) Japan 1482. (©NTB)

TV-legende og hoppentusiast Arne Scheie er enig med Jacobsen i at dommerne er for dårlige.

– I en stor bakke på 250 meter sitter dommerne for langt unna. Dette problemet har FIS hatt lenge. Diskusjoner om dommerne har vært der bestandig. Jeg tror vi må leve med at bakkerekorden er 251,5 meter, med mindre FIS tar en overordnet beslutning om at dette var feil, sier Scheie, og legger til:

– Man kan ikke ta rekorder fra hopperne heller. Så jeg tror bakkerekorden blir stående.

– Spennende å se hva de gjør

Under direktesendingen til NRK var tidligere verdensrekordholder Johan Remen Evensen usikker på om rekorden blir stående

– Det er spennende å se hva de gjør med bakkerekoden her, sa Remen Evensen.

I sosiale medier kom også reaksjonene. Fotballekspert Lars Tjærnås er blant dem som reagerer mot dommerne.

– Neste gang jeg klager på en fotballdommer skal jeg huske på at det eksisterer hoppdommere også, skriver Tjærnås på sin Twitter-konto.

Johansson i praktslag

Robert Johansson var dagens store hopper totalt sett. Han hoppet 250 meter i prøveomgangen, og fulgte opp med 246 og 246,5 meter i konkurransen.

Johann André Forfang hoppet henholdsvis 237 og 233 meter. Etter det siste hoppet, satt han igjen med en følelse at han kunne hoppet enda lengre.

– Det var litt kjedelig i det jeg landet, for jeg kjente at jeg hadde muligheten til å hoppe lengre, sier Johann André Forfang til NRK.

Heller ikke Anders Fannemel gjorde seg bort, med hopp på 229,5 og 232 meter.

Andreas Stjernen sikret seieren med et hopp på 227,5 meter. Norge var suverene, og var rundt 50 poeng foran Tyskland totalt. På de neste plassene fulgte Polen, Østerrike og Slovenia.

Dermed fortsetter Norge å vise styrke i skiflyging. Forrige helg vant Alexander Stöckls menn lagkonkurransen i Vikersund.