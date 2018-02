6.-plass for Haver-Løseth i OL-slalåmen - Sverige tok gullet

vintersport

Nina Haver-Løseth falt én plass fra 1. omgang og kom på 6.-plass. Svenske Frida Hansdotter (32) vant OL-slalåmen fredag.Sølvet gikk til sveitsiske Wendy Holdener, mens bronsen gikk til Katharina Gallhuber fra Østerrike.

I sin andre OL-slalåm var Haver-Løseth på 5.-plass etter første omgang. Hun var fornøyd, men varslet også at det var på tide «å tråkke på gasspedalen» før finaleomgangen.

– Gjorde mitt beste

28-åringen tapte raskt forspranget hun startet med i finaleomgangen. I mål slo hun Katharina Liensberger med to små hundredeler og gikk inn på sølvplass. De fire neste kjørerne gikk alle inn foran Løseth, som dermed havnet på 6.-plass.

– Det er en prosess å slippe seg løs og gi gass. Dagen jeg knekker den koden, da skal det bli moro! Så skal vi ha det litt moro på veien òg, sa Haver-Løseth til Eurosport.

– Jeg gjorde mitt beste. Jeg vil egentlig si at jeg fant slalåmformen i morges. Jeg har ikke kjent det sånn i hele år, det er jeg fornøyd med. Jeg gjorde det jeg kunne fra mitt eget utgangspunkt. Når jeg ikke har vært på pallen i hele år, i OL kan alt skje, men det har vært litt for ustabilt. Jeg fornøyd med mye av kjøringen, sa hun.

– Unner henne gullet

Hansdotters gull var det første i et internasjonalt mesterskap. Hun har tidligere et slalåmsølv fra VM i Beaver Creek i 2015. I tillegg har hun to bronser fra 2013 og 2017.

– Alle fortjener å vinne, men jeg unner henne det ordentlig. Vi har vært litt på lag sammen. Hun er en god venninne av meg. Det er rørende å se, sa Løseth om Hansdotters gull.

– Jeg tok sjansen. Jeg la bort presset og bare kjørte, sa Hansdotter.

Maren Skjøld falt fra 19.-plass i første omgang til 22.-plass, mens Kristin Lysdahl kjørte seg opp tre plasser fra utgangspunktet og havnet på 25.-plass.

