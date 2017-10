Slik reagerer idrettspresidenten på Telemarks OL-planer

vintersport

Ifølge NRK vil planene om en ny norsk OL-søknad bli lansert på en pressekonferanse tirsdag.

Leder av Telemark idrettskrets og tidligere kultursjef i Telemark fylkeskommune, Geir Berge Nordtveit, bekrefter OL-planene.

– Jeg kan bekrefte at vi ønsker å få vinter-OL til Telemark, men har ingen kommentarer utover det, sier han til NRK.

Idrettspresident Tom Tvedt sier at forbundet er positive.

– Vi hilser alle positive initiativ rundt det å arrangere et vinter-OL/PL velkommen. Det viser engasjement og store ambisjoner på grasrota i idretts-Norge rundt en eventuell ny søknad. Flere landsdeler har uttrykt interesse for å søke. Det vi gjør nå er å registrere disse, og ha tett dialog med myndighetene. Vi i Norges idrettsforbund er positive til alle engasjementene rundt omkring i landet om å arrangere vinter-OL og Paralympics, sier han i en pressemelding.

Vil ha med andre fylker

Statskanalen hevder videre å kjenne til at initiativtakerne skal ønske å få med seg Vestfold og Buskerud på OL-planene.

Både i 1952 og 1993 ble OL-ilden tent på hjemplassen til Sondre Norheim i Telemark-bygda Morgedal. Og det var i Morgedal den moderne form for skisport oppsto.

IOC lysten på Europa-OL

Bakgrunnen for at Telemark nå vil kaste seg inn i OL-eventyret er ifølge NRK at Innsbruck sa nei til å søke OL i 2026. Flere europeiske land er kritiske til den store pengebruken som et OL medfører.

2018-lekene skal arrangeres i Sør-Korea, mens OL i 2022 går i Kina.

IOC ønsker gjerne å få OL tilbake til Europa, og tidligere Lillehammer-sjef Gerhard Heiberg ivrer sterkt for at Norge skal søke om å få arrangere OL i 2026 eller 2030.

Forrige uke tok han til orde for et nytt norsk OL med Lillehammer som base, men med enkelte øvelser i Oslo, Bergen og Trondheim.