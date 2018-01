Scheie om nyttårshopprennet: – Arrangøren gjorde et sjakktrekk

vintersport

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Statusen til dette tradisjonelle hopprennet har nemlig holdt seg i alle år, og denne utgaven er den 66.

– Nyttårshopprennet er det rennet som er viktigst å vinne utenom VM og OL, sier veteranen, som følger med fra godstolen hjemme i Oslo.

De fire siste årene har han vært pensjonist, men interessen for skihopping og fotball har han til fulle.

– Men hvordan har nyttårshopprennet, og sånn sett hele Hoppuka klart seg så bra i så mange år?

– Det er tradisjon og kultur, men først og fremst det at arrangøren allerede i 1956 slapp til tysk fjernsyn. Arrangøren gjorde et sjakktrekk. Det var veldig viktig. Tidlig på 60-tallet var det flere europeiske TV-stasjoner som også sendte derifra. Det fikk alt å si.

Scheie minner om at et viktig renn som Holmenkollrennet ikke hadde TV-sending før i 1979.

– TV gir veldig stor oppmerksomhet. Det hjelper ikke å ha de største arrangementene hvis ingen får se dem.

Symbiose med nyttårskonserten

Spesielt rennet i Garmisch-Partenkirchen gir enorm oppslutning i mange land.

– Hoppsporten tjente på at nyttårshopprennet ble knyttet opp mot denne konserten fra Wien, og det i en periode da det ikke var konkurranse fra all verdens annen idrett, slik det er i dag.

Scheie nevner fotball, langrenn, alpint og mange idretter som tar mer oppmerksomhet i konkurranse med skihoppingen.

– Og vi vet, og det er tall fra Det internasjonale skiforbundet (FIS), som sier at hoppsporten har størst oppslutning på TV.

Årsaken til det er at skihopping er like populært både øst og vest i Europa, ens en idrett som alpint ikke har samme fotfeste i Øst-Europa. Langrenn har mindre oppslutning enn de to.

Alle vintersportssteders mor

Scheie synes også rennet i Garmisch-Partenkirchen betyr mye for ham.

– Jeg mener at Garmisch-Partenkirchen er alle vintersportssteders mor, sier han om området som har alt: Ikke minst alpinbakker og mulighet for å gå langrenn.

Og han synes hoppsporten og publikum har vært flinke til å ta vare på nyttårshopprennet, som hadde nesten 12.000 besøkende bare på kvalifisering, mens 25.000 trolig vil være innenfor stadion fra 1936 i det andre rennet i Hoppuka.

– Hva tenker du om norske hopperes mulighet i Hoppuka totalt?

– Den er kjørt. Allerede i Oberstdorf ledet tyske Richard Freitag med over 20 poeng. Det er vanskelig å ta inn. De siste årene har vist at det ikke blir så store forskjeller i de tre siste bakkene.

Den tidligere NRK-profilen opplyser at da Sigurd Pettersen vant rennet i Oberstdorf i 2003, med ny bakkerekord 143,5 meter, fikk han et forsprang på godt over 20 poengs ledelse foran resten av turneringen. Han vant til slutt.

– En hopper som er i form lar ikke den ledelsen gå fra seg.