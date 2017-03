Jakkeprodusenten i ski-VM: – Beklager den mørke fargen

Se alle VM-jakkene som er brukt siden 1985 nederst i artikkelen!

LAHTI: Mange har lest Tove Steinbos meninger om de mørke norske VM-jakkene. I et innlegg i Aftenposten i dag påpeker hun at svart er ikke gledens farge, og at vi ikke kan la løperne stille opp for å få medaljer i svart, slik det nå er i Lahti.

Klesprodusenten bak det norske VM-antrekket innrømmer at det ser litt for mørkt ut.

– Vi ser i etterkant at det kunne vært mer farger og at den svarte parkasen sammen med sort dunbukse blir veldig mørkt og trist. Vi beklager den mørke fargen, sier Øystein Bråta, direktør for nordisk i Active Brands.

Skulle matches med jeans

Han forteller at bakgrunnen for valg av den fargen, var at jakken skulle matches med et par jeans. Da ville bildet ha forandret seg.

– Da ville hele uttrykket blitt litt mer ungdommelig og friskt.

Men i kulde om kvelden, når de aktive velger å ta på seg en svart bukse utenpå for å holde varmen under seremonien på torget i Lahti, blir det svart i svart.

– Når utøverne blir fotografert med medaljene, er det vanligvis heller ikke mye bein som vises?

– Jeg ser den, sier Bråta.

Jakken kan bli annerledes

Han forstår godt de negative reaksjonene og har også fått noen kommentarer, men forklarer at intensjonen var noe annet enn det som er kommet til uttrykk.

Selv kom han til Lahti torsdag, og gleder seg til å se norske utøvere på pallen. For han tror det blir mer.

Vil prøve å snu det

– Og hvis det blir gull, kommer mer farge frem. Da blir jakken annerledes. Innsiden vil komme tydeligere frem, sier han.

– Jakken har et innenfor som er litt annerledes enn ytterforet. Vent og se!

Bråta forteller at selskapet allerede er i gang med å lage neste års OL-kolleksjon, og det han kan love er at den ikke blir svart.

Vinterlekene i Pyeongchang i Sør Korean i 2018 – da blir det en mer fargesterk gjeng fra Norge.

Her kan du se alle VM-jakkene siden 1985: