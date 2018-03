Her er Norges best likte toppidrettsutøvere

vintersport

Om undersøkelsen Sponsor Insight står bak en månedlig undersøkelse. Den er landsrepresentativ med 4000 intervjuer årlig fordelt på hver uke. Slik sett er en måned et utdrag basert på ca. 333 intervjuer. Målingen er foretatt siden 2006. Det er 120 utøvere på listen, men mulighet for også å skrive inn utøvere. Slik sett har alle utøvere mulighet til å komme med på listen. Første utøver fra sommeridrett kommer på 14. plass og det er Karsten Warholm. Det er sesongvariasjoner, så i august/september vil sommerutøvere komme lenger opp på listen.

Alpinisten Aksel Lund Svindal er øverst på listen over Norges best likte toppidrettsutøvere.

Mannen som igjen presterte å bli olympisk mester, denne gangen i utfor i Pyeongchang, har et veldig godt renommé.

Det viser en fersk undersøkelse fra analyseselskapet Sponsor Insight. Aftenposten har fått tilgang til «Topp 10».

Svindal topper i februar, som han gjorde det i måneden før.

Hver eneste måned gjennom en årrekke har dette selskapet tatt temperaturen på hva folk forteller at de setter pris på, det vil si hvem de liker best av utøverne.

Her er Norges 10 mest populære idrettsutøvere 1. Aksel Lund Svindal 2. Marit Bjørgen 3. Johannes Høsflot Klæbo 4. Johannes Thingnes Bø 5. Ole Einar Bjørndalen 6. Tarjei Thingnes Bø 7. Therese Johaug 8. Petter Northug 9. Kjetil Jansrud 10. Emil Hegle Svendsen

En solid posisjon over tid

47 prosent av alle som blir spurt mener Svindal er mannen som bør ha høyest score. Og han har lenge innehatt den posisjonen.

– Det er velkjente navn på listen. Mest overraskende for meg er at Marit Bjørgen ikke økte mer og inntok toppen, men dette kan også være påvirket av at vi gjør intervjuene hver uke og at hun hadde sin virkelig store dag siste helgen. Aksel Lund Svindal hadde sin store dag tidlig i OL og har derfor kanskje fått mer uttelling for dette i vår måling siden det ble en lengre periode i målingen med historisk utfor-gull på merittlisten, sier Vegard Arntsen, daglig leder i analyseselskapet.

– Det er også en OL-effekt, ettersom det er så tydelig at de som ikke var med i OL gikk ned i popularitet, mens de som deltok stort sett økte, legger han til.

Snart er Klæbo øverst?

Det analytikerne i Sponsor Insight legger merke til er dette, formidlet av Arntsen:

– Johannes Høsflot Klæbo fortsetter klatringen og er nå på tredjeplass. Aksel Lund Svindal beholder førsteplassen. Han stanger kanskje i taket for hvor populær det er mulig å bli, sier den daglige lederen, og fortsetter:

– Det som også er et kjennetegn er at flere gullvinnere fra Pyeongchang debuterer ganske høyt opp på listen. Håvard Holmefjord Lorentzen stiger fra 7 til 13 prosent, men er fortsatt kun på 38. plass. Få har fått med seg at Øystein Bråten tok gull.

Arntsen sikter til unggutten som var en av de store favorittene i slopestyle, freeski. Han har en høy stjerne i dette miljøet i USA. Eliten er sjelden på hjemmebane, og dermed blir det ikke så mange som får samme inntrykk av ham, som dem som konkurrere mest i Europa.

Alpinister leverer på flere plan

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste, som for tiden er på verdenscupen i Kvitfjell, mener det gode inntrykket Lund Svindal gir har mange grunner:

– Han er en likendes kar. Med alle de oppturene og nedturene han har hatt, er han fortsatt en offensiv og konstruktiv fyr.

– Det betyr vel også mye at han leverer på det høyeste nivået?

-Ja, absolutt, men alle på den listen presterer. Dette hører sammen og er en del av bildet. Når man tar gull og andre medaljer, havner man oftere i mediene, som har en viktig rolle.

Ryste legger til det også gjelder å stå på for å være tilgjengelig overfor pressen, og rett og slett gjøre den jobben mot mediene.

– Det er det Aksel har gjort og gjør. Og det tror jeg har mye å si.

Har gode forbilder

Verdens beste alpinister når det gjelder fart er å finne i Kvitfjell i helgen. Lørdag er det utfor, søndag Super G. Kjetil Jansrud er også med der, og inne på Topp 10-listen.

– Vi er veldig stolte av utøverne våre, og glade for at vi har mange fine typer. Ragnhild Mowinckel er jo også en slik utøvere med bred appell. Vi har mange som gjør en fantastisk innsats, og vi har arvet litt fra tidligere. Alpinistene har ofte både prestert og vært tilgjengelig.

Marit Bjørgen er også høyt oppe. Hun synes det er stas å være populær, men hun har ikke merket økt trykk etter OL.

Bjørgen forteller at det ikke plager henne at det er endel oppmerksomhet.

– Vi er privilegerte i Norge fordi langrenn er så populært, sier hun.