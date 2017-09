VM-syklisten deiset i bakken. Så freste han mot Bergen-tilskuerne: – Hvem sin jakke var det?

sykkel

Foto: Fredrik Espeland

Sykkel-VM er over, og for det norske lagets del kom det sportslige høydepunktet da Alexander Kristoff syklet inn til sølv under fellesstarten i eliteklassen, bak slovakiske Peter Sagan.

Søndagen ble ikke like fin for alle deltagerne, til tross for folkefest og god stemning langs løypa i Bergen.

Da rytterne var på vei opp Laksebakken for siste gang, lå det en jakke fra en tilskuer i veibanen. Marco Haller, som er lagkamerat med Kristoff i Katusja, var blant syklistene som måtte ta telling.

Han ble liggende en stund på asfalten før han reiste seg opp. Så snudde han seg mot publikumet som sto bak sperringene.

– Hvem er det som har kastet jakken sin inn her? Hvem var det sin? Vi har syklet i seks timer, og så er det en helvetes jakke her, skrek Haller i videoen som Fredrik Espeland filmet.

Østerrikeren gikk etter hvert bort til sykkelen sin, tok tak i jakken, og kastet den i bakken i frustrasjon.

Belgiske Tiesj Benoot gikk i bakken sammen med Haller. Han skrev følgende på Twitter etter løpet;

«Jeg er glad for lagets prestasjon i går, men det er synd at en jakke ender mitt VM. Veldig hyggelig og respektfull folkemengde på løpet i går, men dette kræsjet kunne ha vært unngått».

