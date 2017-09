Slik har Boasson Hagen finpusset formen før VM: – Det går ikke an å legge seg på sofaen

MARIDALEN/BERGEN: Mandag kom Edvald Boasson Hagen til VM-byen, og fikk skyss av TV 2s allestedsnærværende Davy Wathne fra flyplassen og til det norske lagets hotell. Der og da var det mye tankearbeid og mye trening som var unnagjort. En del av dette arbeidet hadde han gjort i Oslo. La oss derfor skru tiden tilbake en drøy uke.

Været ingen hindring

Det var mandag og valgdag. Ingen blå mandag for andre enn Erna Solberg, Siv Jensen og deres tilhengere. Og det var definitivt ingen blåmandag for Edvald Boasson Hagen, selv om Vårherre var i ferd med å gjøre Maridalen til et våtmarksområde denne ettermiddagen.

Dagen før hadde han vunnet den siste etappen av Tour of Britain. 30-åringen fra Rudsbygd, nå bosatt i Oslo, var i strålende humør. Han hadde tatt morgenfly fra England, slappet litt av, før han styrtet ut i regnet med sykkelbukser og regnjakke på. Det ble noen turer frem og tilbake i Maridalen.

Kan ikke hvile seg i form

Det er et område hvor han kjenner hver sving og hver ujevnhet. Det er her han trener mye. Noen intervaller blir kjørt i Holmenkollen, og langturene – de seks-syv timer lange turene som en syklist ofte tar – går i området rundt Oslo.

– Det går ikke an å legge seg på sofaen, sier han og smiler mens regnet ufortrødent klaprer mot asfalten.

Han har sammen med fotograf og journalister fra både Aftenposten Junior og senior søkt ly for regnet under en strøsanddispenser ved Brekkekrysset i Maridalen.

Denne mandagen var det ni dager igjen til temporittet i VM på hjemmebane. 13 dager igjen til det virkelig store – fellesstarten.

Han hadde lagt en plan for trening hjemme i Oslo-området. Det handlet om lange turer, korte turer og intervaller. Han kjører hardøkter helt inn mot det siste.

Han kjører temporittet onsdag, hvor han og Andreas Vangstad er de eneste norske til start. For Edvald Boasson Hagen er det trolig mest som en knallhard gjennomkjøring til fellesstarten søndag. Men han tar ikke lett på det selv om medaljesjansene ikke er store.

Rykke eller ikke rykke?

Tempoløypa i Bergen er spesiell og kommer nok ikke til å passe 30-åringen så godt. De første rundene gjennom Bergens gater er tøffe, og enda tøffere i avslutningen. Det hele avsluttes bratt opp til Fløyen. Så bratt er det at mange syklister nå vurderer om de skal ta seg tid til å skifte ut den supertilpassede temposykkelen med en vanlig landeveissykkel i den siste klatringen opp mot mål.

– Jeg kommer til å kjøre på en slags hybrid av en temposykkel og landeveissykkel. Dermed blir det trolig ikke noe sykkelskifte for meg før Fløyen, forteller han.

Han har også en plan for det som skal skje søndag – på fellesstarten. Det er VMs gjeveste øvelse. Men akkurat der er han hemmelighetsfull. I de siste rittene ser det ut som han har prøvekjørt en taktikk hvor han går i brudd ganske nær målgang.

Det var slik han vant etappen i Tour of Britain.

Det var slik han nesten vant EM i danske Herning tidlig i august.

I det sistnevnte rittet var det lagkamerat Alexander Kristoff som stakk av med gullet. Edvald Boassons Hagens enmannsbrudd holdt ikke i ensomhet helt til mål.

To kapteiner denne gangen

Og nettopp konflikten med Alexander Kristoff etter VM i Qatar for ett år siden har vært en gjenganger i mediene. Boasson Hagen skulle hjelpe Kristoff i spurten, i stedet ble han beskyldt av Kristoff for å nærmest ha sabotert rogalendingens gullsjanser. Det var tross alt Kristoff som var utnevnt til kaptein på det norske laget.

De to var rykende uenig og man kunne godt ha strøket kamerater i begrepet «lagkamerater» etter det løpet.

Men de to har fått snakket sammen, og de er enige om at nå skal alle krefter forenes. Den som der og da har best sjanse til å lykkes, skal få all hjelp og støtte.

Nå er begge utnevnt til kaptein. Norge har ni mann på startstreken. Syv av disse skal sørge for at de to kapteinene får de aller beste mulighetene til å vinne. Men bare ett gull skal deles ut.

Derfor får Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff og landslagssjef Stig Kristiansen om igjen og om igjen spørsmål om forholdet mellom de to verdensklasserytterne på ett og samme lag.

Tar spørsmålet på strak arm

Edvald Boasson Hagen nærmest rister på hodet når vi spør om han er forberedt på at dette nok en gang kommer på bordet i dagene frem mot fellesstarten i bergensk høstvær.

– Det regner jeg med. Men det er ikke noe problem. Jeg har sagt det før, og kan gjerne si det igjen: Den saken har vi for lengst lagt bak oss. Vi er ferdige med den, sier han og smiler et kanskje litt matt smil.

Landslagssjef Stig Kristiansen er stort sett en sindig mann, og det har på mange måter vært han som har måttet megle fred mellom de to norske sykkelstjernene. Han var også fortvilet over det som skjedde og er like klar på at dette er noe som allerede er historie. Kristiansen trengte ikke bruke kjeft på de to kranglefantene.

– Vi har med to voksne menn å gjøre. De kan sykle, og de kan gamet bedre enn noen annen. Det å komme med korreks på hvordan de for eksempel har kjørt sidevind eller et opptrekk, er ingen vits.

Uansett er det de to som er de store norske håpene på den siste VM-dagen. Fellesstarten går i et mer eller mindre bilfritt Bergen sentrum.

Hvem har toppformen inne?

Løypeprofilen med en tøff stigning på hver eneste runde teller mest i favør av Edvald Boasson Hagen. Men er feltet samlet, blir det spurtoppgjør, og Alexander Kristoff blir regnet som den sterkeste av disse to når løp skal avgjøres på denne måten. Men samtidig har Boasson Hagen vært med i flate spurter flere ganger denne sesongen. Ikke minst da han tapte spurtoppgjøret mot Marcel Kittel på den 7. etappen av Tour de France med noen få millimeter.

Dag Otto Lauritzen som selv har en 7. plass fra VM sist det gikk i Norge (Oslo i 1993), er sikker i sin sak.

– Akkurat nå kan det virke som om Edvald Boasson Hagen er den som er i best form. Derfor heller jeg mest til å tro at det er han som har den største sjansen, sier den norske sykkelhelten fra 1980- og 90-tallet.

Annenplasser er for øvrig noe Edvald Boasson Hagen har fått nok av. I 2012 var han fire sekunder unna å kunne sykle med mestertrøyen i 2013. Belgieren Philippe Gilbert vant den gangen.

Landslagssjef Stig Kristiansen tar en litt mer diplomatisk tilnærming.

– Begge kan vinne.

