Sagan etter utestengelsen: – Jeg synes ikke jeg gjorde noe galt

Peter Sagan møtte pressen for første gang siden det ble kjent at han ble kastet ut av Tour de France etter gårsdagens etappe. Onsdag morgen sjekket han ut av hotellet laget bruker, og forlot Touren etter en kort prat med pressen. Han sier at han aksepterer avgjørelsen, men at han er uenig.

– I dag kan jeg bare akseptere avgjørelsen, men jeg er ikke enig i den. Jeg synes ikke jeg gjorde noe galt, men det var dumt at Mark veltet. Jeg beklager det. Jeg håper han blir frisk raskt, sier Sagan til presseoppbudet onsdag formiddag, ifølge NRK.

Han svarte ikke på spørsmålene fra pressen.

Anket

I går kveld la laget hans inn en protest mot utestengelsen, men ifølge Eurosport ble anken forkastet onsdag morgen. Dette er ikke bekreftet, men lagets pressesjef sier at de regner med at de ikke vil få gehør hos arrangøren.

– Nei, vi har ikke fått noen respons, så vi tror at Peter er ute av rittet, sier Ralph Scerzer ifølge TV 2.

Hendelsen som gjorde at Sagan ble kastet ut skjedde kort tid før målgang på Tourens fjerde etappe. Han ble beskyldt for å ha sendt Mark Cavendish i gjerdet, men sier selv at han ikke så Dimension Data-rytteren bak seg.

– Jeg visste ikke Cavendish var bak meg. Han kom fra høyre side, og jeg prøvde å gå på Kristoffs hjul. Mark kom veldig raskt fra bak meg, og jeg hadde ikke tid til å reagere og gå til venstre, forklarer Sagan i pressemeldingen.

Fikk massiv støtte

Sagan fikk i går kveld støtte fra flere profilerte syklister og sykkeleksperter. Alexander Kristoff sier avgjørelsen om å diske Sagan fra resten av Tour de France er tøff.

- Ja, jeg synes egentlig det, men den albuen han satte var heller ikke noe som hører hjemme ute ved barrierene, fortalte han til nettstedet procycling.no etter at han fikk høre juryens beslutning.

Først ble Sagan deplassert på etappen og fratatt 80 spurtpoeng, men en liten stund etter målgang ble han kastet ut av arrangøren.

I går kveld kom resultatene fra undersøkelsene av Mark Cavendish. Han har fått et brudd i skulderen, og må trekke seg fra Tour de France.