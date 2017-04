Nytter ikke å være i form når uflaksen herjer: Alt gikk galt for Kristoff

Det nyttet lite for Alexander Kristoff å være i det som hans trener og stefar Stein Ørn kalte «sitt livs fysiske form». Sykkelrittet Paris-Roubaix er avhengig av mer enn god fysisk form.

En rytter som skal vinne Paris-Roubaix må, i tillegg til å være i sin beste form, også ha flaks. Store doser med flaks. Det hadde ikke de norske håpene Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen.

Måtte gi opp

Alexander Kristoff punkterte på et kritisk punkt, senere mistet han bremsekraften på sykkelen, kræsjet ut i en sving og kom aldri til mål.

– Med en punktering og en velt ble det ikke så bra til slutt. Jeg skadet hånden da jeg kjørte ut i den svingen, forklarte Alexander Kristoff til TV 2 etter løpet.

Han mener at det handler om uflaks og at det ikke var beina som sviktet denne gangen.

Edvald Boasson Hagen avsluttet en ruskete vårsesong med et skuffende resultat. Også han hadde trøbbel underveis. Etter en punktering fikk han et nytt hjul fra en nøytral servicebil. Det fungerte ikke.

– Min innsats er nok preget av både teknisk trøbbel og bein som ikke var helt gode, sa han til TV 2.

Trøbbel og mer trøbbel

På noen av de mest kritiske periodene i rittet fikk de trøbbel. Kristoff som var ansett å være det sterkeste norske kortet, fikk en punktering med bare fem-seks mil igjen. Etterpå ble det mekanisk trøbbel og han måtte bytte sykkel.

Helt til dette punktet i rittet hadde alt sett så bra ut for Kristoff. Hans lag, Katusha, satt samlet og beskyttet sin kaptein. Alt så ut til å bli en god dag for Katusha. Så kom uhellene.

For langt frem

Dermed havnet han langt etter de tre som til slutt skulle komme til å gjøre opp om seieren i rittet som kalles «Helvete i nord». Etter 25 mil på sykkelsetet hvorav 55 kilometer gikk på ujevn brostein, satt storfavoritt Greg Van Avermaet, Zdenek Stybart og Sebastian Langeveld.

Greg Van Avermaet var på forhånd en av de store favorittene og når han sitter i en spurt er han favoritt. Og spurten satt inne på velodromen i Roubaix.

Han vant de nødvendige centimeterne foran tsjekkeren Zdenek Stybart.

– Dette var et ritt jeg ikke trodde jeg skulle vinne. Jeg var veldig sliten på slutten og var redd at Stybart skulle komme til slutt, sa Van Avermaet til TV 2. Det var førstte gang han vant Paris-Roubaix og første gang at belgieren var vinner av et de klassiske sykkelrittene som kalles «monumenter». Det er fem slike gjennom sesongen og Paris-Roubaix er kanskje det mest prestisjetunge av dem alle.

Han hadde også sine trøblete perioder underveis, men BMC-laget samlet seg om sin kaptein og brakte ham opp i teten igjen.

Tøff dag på sykkelen

Årets utgave av «Helvete i nord» ble akkurat så dramatisk i perioder som det alltid blir. Det var varmt, tørt, støvete og brosteinen minst like ujevn som tidligere år. Dermed ble det dramatiske velt og skjebnesvangre punkteringer i fleng også denne gangen.

Det ble også på mange måter en tøffere utgave enn tidligere år. Det er ikke uvanlig at en utbrytergruppe får lov til å stikke tidlig. Slik ble det ikke denne gangen. En av dem som var ivrig i front de første fem milene var norske Truls Korsæth som kjører for Astana. Men hverken han eller noen andre klarte å stikke tidlig. I stedet ble det satt opp en fart som er sjelden i dette rittet. De første fem-seks milene gikk med en snittfart på over 50 kilometer i timen.