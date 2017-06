Ny studie med oppsiktsvekkende funn: Sår tvil om EPO-effekt

Bruk av dopingmiddelet EPO for å øke kroppens yteevne i idrettssammenheng ga ingen effekt på en gruppe amatørsyklister i et sykkelritt, viser en ny studie.

Studien, som er gjennomført av gruppe nederlandske forskere og publisert i legetidsskriftet The Lancet Haematology, kommer dagen før åpningsetappen av årets Tour de France.

En rekke syklister har de siste tiårene blitt tatt for EPO-bruk, blant dem den amerikanske superstjernen Lance Armstrong. Tidligere denne uken ble det i tillegg kjent at Trek-syklist André Caruso, som skulle deltatt i årets Tour de France, har avlagt positiv prøve med spor av det forbudte stoffet.

I studien som ble publisert fredag, trekkes imidlertid tidligere konklusjoner rundt EPO-bruk i tvil. Mens syklistene i studien fikk påvist en liten EPO-effekt ved sykling på ergometersykkel i laboratorietester, presterte de ikke bedre enn «EPO-frie» kolleger på landeveien.

Mindre insentiv

Effekten av EPO «var ikke mulig å oppdage i et virkelig sykkelritt», konkluderer det nederlandske forskerteamet.

– Påstandene i populærlitteraturen om en voldsom effekt kan ikke «legemliggjøres», og dermed kan våre resultater kanskje redusere idrettsutøveres insentiv til å bruke EPO, heter det i studien.

EPO er et hormon som produseres naturlig i menneskekroppen for å stimulere produksjonen av røde blodlegemer. Disse frakter igjen oksygen ut til musklene.

EPO-injeksjoner er en form for bloddoping som har vært benyttet av både syklister og friidrettsutøvere. Ufarlig er det samtidig ikke. Kunstig tilførsel av EPO fører til at blodet tykner, hvilket igjen øker risikoen for hjertesykdom, slag og blodpropper.

EPO har stått på dopinglista siden 1990-tallet, men antas fortsatt å bli brukt av profesjonelle idrettsutøvere. Lance Armstrong har selv innrømmet å ha benyttet stoffet i sin innholdsrike karriere.

Ingen proffer

Forskerteamet bak studien som ble presentert fredag, hadde ikke tilgang til å benytte profesjonelle utøvere i sin studie, all den tid det kunne ha ført til utestengelse fra idretten for de impliserte.

I stedet ble testene utført på 48 godt trente mannlige amatørsyklister i alderen 18 til 50 år. I løpet av en periode på åtte uker ble halvparten av dem gitt ukentlige injeksjoner med EPO, mens den andre halvparten fikk saltvannsoppløsning. Deltakerne visste ikke hvem som fikk hva.

Dosene skal ha vært lik de som benyttes av profesjonelle syklister.

Syklistene ble kjørt gjennom en rekke utholdenhetstester – to i laboratorium på ergometersykkel og den tredje på landeveien.

Resultatene viste at konsentrasjonen av røde blodlegemer og prestasjonene var bedre blant «EPO-brukerne» i laboratorietestene. De samme forskjellene forsvant imidlertid da syklistene bega seg ut på landeveien.

Mont Ventoux

Landeveistesten ble gjennomført på den 21,5 kilometer lange og beryktede stigningen opp til Mont Ventoux. Klatringen er kjent som den hardeste av dem som ofte benyttes i Tour de France.

Vel på toppen viste verken oksygenopptak eller løpstid noen nevneverdige forskjeller mellom syklistene i gruppen.

Forskerteamet stiller seg avslutningsvis spørsmål om funnene i studien kan være relevante også for profesjonelle idrettsutøvere. Noe eksakt svar på det foreligger naturlig nok ikke.