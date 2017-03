Ny jobb for Arvesen: – Jeg kjenner rittene vi skal kommentere

Det er Discovery som har signert den tidligere proffrytteren fra Eresfjord, som nå er sportslig leder for det norske kontinentallaget Uno-X Hydrogen Development Team.

Han var i flere år sportsdirektør i britiske Team Sky.

– Kurt Asle kjenner sykkelsporten ut og inn. Han var i mange år en av Norges aller beste ryttere, før han ble en markant leder i proffsirkuset. Han har allerede gjort oppdrag for oss som gjestekommentator, men vi er veldig fornøyde med at vi har sikret en mer forpliktende avtale, sier sportsdirektør i Eurosport og Discovery, Jan-Erik Aalbu.

Arvesen inntar kommentatorboksen allerede onsdag ettermiddag, når han skal kommentere Dwars door Vlanderen sammen med Eurosports faste sykkelkommentator Arild Eriksen. Duoens jobbuke fortsetter med E3 Harelbeke på fredag og Gent – Wevelgem på søndag.

Sender 50 ritt

– Jeg har gjort oppdrag for Eurosport i mange år, og er glad for at vi nå har en mer langsiktig avtale. Vi står foran et hektisk halvår, med høydepunkter på rekke og rad, sier Arvesen.

I år skal kanalen vise godt over 50 ritt, inkludert Tour de France og Giro d’Italia – pluss endagsklassikere som Flandern Rundt og Paris – Roubaix.

– Norge har knapt noen gang hatt så mange proffer, og vi snakker om ryttere som gjør det bra. Norge er i ferd med å bli en sykkelnasjon, med mange etablerte utøvere, og det er også en rekke unge som banker på døra. Her i Norge ruster Eurosport opp i takt med hvor mange proffer vi har, og det er jeg glad for å få være med på, sier Arvesen i en pressemelding fra Discovery.

Han la selv opp som proffsyklist i 2011. På merittlista står blant annet etappeseirer i Tour de France og Giro d’Italia. Triumfen i Frankrike kom i 2008, samme år som Arvesen gjorde en fantastisk jobb med å hjelpe lagkamerat Carlos Sastre (CSC) til sammenlagtseier.

– Jeg kjenner rittene vi skal kommentere–jeg har deltatt i de fleste av dem. Jeg kjenner også mange av rytterne, og det er en fordel når du skal kommentere på TV, sier Arvesen.