Norsk sykkelrytter kastet ut av Vuelta a España: – Upassende oppførsel

VM-klare Odd Christian Eiking har imponert i Vuelta a España, men før søndagens avsluttende etappe kom en uventet beskjed.

Nordmannen får ikke stille til start.

Det franske laget Eiking sykler for skriver i en Twitter-melding at han ikke får sykle på grunn av upassende oppførsel dagen før:

Videre skriver FDJ-laget at de «ikke vil kommentere saken ytterligere utover at profesjonelle idrettsutøvere til enhver tid må oppføre seg eksemplarisk».

Eiking lå an til å bli nummer 48 i Spania rundt. Det ville vært den beste norske sammenlagtplasseringen i et Grand Tour-ritt siden Kurt Asle Arvesen ble nummer 46 i samme ritt i 2006.

Eiking er tatt ut som en av Norges ni ryttere på VM-fellesstarten i Bergen 24. september.

Odd Christian Eiking Født: 28. desember 1994 Fra: Askøy Sivilstatus: Ugift Idrett: Sykling Klubb: Bergen CK Profflag: FDJ (Wanty-Groupe Gobert fra 1. januar 2018) Utvalgte meritter: Vinner av Boucles de l’Aulne 2017, 13.-plass i Polen rundt 2017, 4.-plass i Tour of Norway 2016, 5.-plass i Arctic Race of Norway 2016, U23-norgesmester i 2015.

22-åringen skifter lag etter denne sesongen. Fra neste sesong skal han sykle for Wanty Group.

Alt tyder på at Chris Froome blir sammenlagtvinneren av årets Vuelta a España. Kun et uhell på den siste etappen kan frata ham seieren. Etappen vil også markere karrièreslutt for Alberto Contador, som på Hollywood-vis vant lørdagens brutale fjelletappe.

