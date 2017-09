Nær én million TV 2-seere mistet bildene da strømmen gikk: Her finner de feilen

sykkel

VM i Bergen ble et eventyr for TV 2, og mandag morgen slapp kanalen TV-tallene fra den dramatiske fellesstarten for menn søndag ettermiddag.

På det meste satt hele 800.000 TV-tittere foran skjermen for å følge Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagens jakt på gullet. I snitt fulgte 364 000 seere hele rittet.

– VM har vært et eventyr. Åtte dager med stor idrett og om mulig enda større publikumssport. Vi er de fantastiske tilskuerne i Øygarden, Sund, Fjell, Askøy og Bergen en stor takk skyldig. De skapte magiske TV-bilder, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Mistet TV-bildene rett før slutt

Med bare fire kilometer igjen av VM-fellesstarten for menn i Bergen i går, mistet TV 2 kontakten med kameraene på fire motorsykler og et helikopter.

Dermed gikk TV-seerne glipp av den dramatiske innspurten til selve massespurten på Bryggen.

Mandag i 11-tiden var to ingeniører fra BKK Nett ute for å finne ut hva som skjedde bare minuttet før selve finalen på VM-arrangementet.

Bare minutter etter at BT treffer dem, finner de feilen.

– Det er syv meter herfra, sier ingeniør Eva Aarbakke Rognsvåg, som baserer seg på data hun får opp på en skjerm inne i målevognen.

Ingeniørkollega Remi Hjelme går et lite stykke nedover svingene i Øvre Korskirkeallmenning. Og der, øverst på en vertikal metallboks som skjuler en 11 kV høyspentkabel, ser han det: Et stort, svart felt på muren rundt.

– Det er helt utrolig at det skulle skje, akkurat når det ikke skulle skje. Veldig dårlig timing, men det er sånt man ikke kan vite på forhånd, sier Rognsvåg.

Ingen av de to BKK-ingeniørene fikk med seg feilen på direkten.

– Det er ikke ofte en feil får slike konsekvenser, konstaterer Hjelme lakonisk.

Verken han eller kollegaen kan slå fast nøyaktig hva feilen er.

Kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Tuvin i BKK sier de får feil på kabler fra tid til annen, det er ikke noe nytt.

– Det kan være mange årsaker til det. Nå må vi vurdere om vi skal grave opp, og så vil vi reparere så fort det lar seg gjøre, sier Tuvin.

Så at hele Fløyen var mørk

Hos TV 2 ble det hektisk aktivitet da de innså at fem av kameraene de har for å følge løpet tett forsvant.

– Jeg sto bak i bussen og fulgte med på innspurten. Det blir jo en hektisk stemning, men de er så pass drillet at de klikker umiddelbart over på et bilde som er levende. Vi skjønte jo at det var et strømbrudd. Jeg gikk ut av bussen og så at hele åsen på Fløyen var mørk, og at Fløibanen sto bom fast, sier kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til Adresseavisen.

Da teten syklet forbi det hvite bygget som er stasjon for Fløibanen, ledet franske Julian Alaphilippe med litt under ti sekunder. Rett bak kom et jaktende felt, med blant annet Peter Sagan og Alexander Kristoff.

Så forsvant TV-bildene fra tetgruppen, og TV 2 gikk over til å sende fra et av fastkameraene på Bryggen. Bildet viste en gate hvor hjelpebilene kom kjørende, men selve tetstriden fikk ingen TV-tittere se.

Da rytterne kom tilbake i TV-bildet etter to og et halvt minutt hadde teten tatt igjen utbryteren, og det ble klart at det ble en massespurt. Det så lenge ut som Alexander Kristoff skulle ta et gull på hjemmebane, men slovakiske Peter Sagan snøt stavangergutten for gullet på målstreken.

Dagen etter VM var ferdig vet fortsatt ikke TV 2 hva som var årsaken til at TV-bildene forsvant.

– Det eneste vi har hørt er at det skal ha vært et brudd i en kabel, men BKK må svare på hva som skjer. Vi ønsker å vite hva som har skjedd. Sendingen gikk sin gang, men vi fikk jo ikke levert det produktet vi gjerne skulle ha gjort i de 2 minuttene og 38 sekundene mens dette pågikk, sier Dahl til Adresseavisen.

Manglet strømbackup

Han forteller at kanalen hadde backup på det meste, men ikke på den biten som sviktet.

– Man har backup på backup, og vi hadde også backup opp i åsen, men ikke på strøm. Så det var vel den eneste backupen som manglet. Alle slike hendelser gjør at man går gjennom alt på nytt, men man kan ikke ha backup på absolutt alt, sier Dahl.

TV 2-sjef Olav Sandnes sa i går at kanalen beklaget at TV-seerne gikk glipp av de viktige kilometerne.

– Vi er veldig skuffet over det. Jeg opplever at vi har hatt en produksjon som har fungert utmerket gjennom hele VM. Vi har hatt fantastiske bilder fra Bergen. Vi er klart lei oss for at vi ikke lykkes med hele løpet. Vi sto til det var tre minutter igjen, men så sprakk vi på oppløpet. Det beklager vi, sier Sandnes til sin egen kanal.