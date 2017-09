Midt i TV-sendingen fortalte Dag Otto Lauritzen om den rørende beskjeden: – Jeg tok til tårene

sykkel

Dag Otto Lauritzen (61) er en viktig brikke i TV 2s team under VM i Bergen. Det innebærer travle dager for den tidligere proffsyklisten.

Midt oppi stresset rundt fredagens fellesstart for U23-ryttere, opplevde imidlertid Lauritzen et emosjonelt øyeblikk. Han fikk beskjeden om at datteren Line Lauritzen hadde født en sønn.

Med tanke på barnebarnet, fikk Lauritzen spørsmål om gullet allerede var i boks – 30 kilometer før målgang på U23-fellesstarten.

– Gullet er allerede i boks. Line og Andreas er mamma og pappa – jeg er så stolt. Jeg tok til tårene da jeg fikk meldingen, sa Lauritzen på direkten.

Halvorsen-håp

61-åringen har vært fast inventar i TV 2s Tour de France-sendinger. Han har en lang karrière som proffsyklist bak seg – med etappeseieren under Tour de France i 1987 som det store høydepunktet.

Sist gang Norge arrangerte VM – i 1993 – var Lauritzen med å kjempe om seieren. Han ble imidlertid nummer 7 til slutt.

Etter å ha sagt noen ord om sitt nyfødte barnebarn, gikk Lauritzens tanker raskt til Kristoffer Halvorsen og de andre norske U23-rytternes sjanser i fellesstarten.

– Jeg håper selvfølgelig på «Doffen» også. Det er 50 gutter og jenter som har reist fra Kristiansand, noen av dem studerer i byen, for å heie dem opp fjellet. Kommer han over der, blir det dobbelt gull, sa Lauritzen.

Til slutt var det imidlertid franskmannen Benoit Cosnefroy som kunne juble for VM-gull. Han vant et spurtoppgjør med Lennard Kämna fra Tyskland.

Sykkel-VM avsluttes denne helgen. Kvinnenes fellesstart går lørdag, mens herrene skal i aksjon søndag.