Hyller Kristoff og Boasson Hagens samarbeid: – En demonstrasjon av veldig godt taktisk spill

Det har vært mye diskusjon rundt rollefordelingen mellom Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff på landslaget. Før start på søndagens EM-fellesstart fortalte Kristoff følgende til det danske telegrambyrået Ritzau:

– Dersom det blir spurt, kjører vi for meg, sa Kristoff ifølge NRK .

Boasson Hagen var mer hemmelighetsfull.

– Vi har en god taktikk, skal vi si det slik?

Og god var den.

Boasson Hagen stakk av gårde med to andre ryttere med fire kilometer igjen. Han stakk så på egen hånd. Det så ut til å gå veien, men han stivnet og ble akkurat innhentet før spurten. Da grep Alexander Kristoff sjansen og italienske Elia Viviani i spurten med svært liten margin i spurten.

– Spurten min er bedre nå enn tidligere i sesongen. Jeg var litt tidlig i motvinden kanskje, men jeg visste at jeg måtte gamble, TV 2 etter målgang .

Han forteller videre at Boassons Hagens sene angrep var en del av den norske planen.

Lovende før VM i Bergen

I fjor var første gang eliteryttere fikk stille i EM. Trener Stein Ørn er imidlertid klar på at dette er en stor dag for teamet rundt Kristoff.

- Det henger veldig, veldig høyt. Mesterskap er alltid viktige. Det spiller ingen rolle hvem som stiller på startstreken, mesterskap har så høy status, sier Ørn til Aftenposten.

Stein Ørn mener seieren lover godt for VM. Han påpeker at Boasson Hagen og Kristoff utfyller hverandre så godt at det skaper problemer for de andre lagene.

– Dette viser giftigheten i det norske laget. Dette er en bra måte å bruke de to på. Edvald er en fantastisk avslutter. I VM i Bergen blir det mye lettere å gjøre et sånt stunt, sier Ørn.

– Det var en demonstrasjon av veldig godt taktisk spill. Det setter de andre lagene sjakk matt, fortsetter han.

Kristoffs trener roser Boassons Hagens innsats.

– Edvald ofret seg på en måte nå, men i realiteten skulle det ikke mye mer ubesluttsomhet til i hovedfeltet før han hadde vunnet. Italia gjorde den jobben. Hadde de vært litt mer slitne, kunne Edvald vunnet.

Nyvunnen selvtillit

Kristoff endte Tour de France uten etappeseier for andre år på rad. Nå har han imidlertid vunnet London-Surrey Classic og EM på kort tid.

– Kristoff var i kjempeform under Tour de France også. Han har aldri hatt så høye fysiske verdier. Problemet var utelukkende hvordan laget kjørte på.

Ifølge NRK la Italia inn protest mot Kristoff. De mente han hadde kjørt ureglementert mot Viviani. Protesten ble kjapt avvist og Kristoff ble utropt til europamester.

– Nå får han selvtillit, som han kan bygge videre på resten av høsten. Det viktigste er å utvikle seg mot VM, sier Ørn.

Boasson Hagen stivnet

Norges andre medaljekandidat, Edvald Boasson Hagen, var uheldig og punkterte med rundt 105 kilometer igjen. Hovedfelter foran gruppen hans holdt høyt tempo, men Boasson Hagen & co. fikk tatt igjen feltet til slutt.

Feltet samlet seg med rundt 80 kilometer igjen til avslutningen.

Det luktet massespurt, men det ville ikke Boasson Hagen ha noe av.

Nordmannen og Jens Keukeleire stakk avgårde med en russer. Da det gjensto under to kilometer igjen bestemte Boasson Hagen seg for å stikke alene. Det så lovende ut, men nordmannen stivnet like før oppløpet.

Da så Alexander Kristoff sin mulighet. 30-åringen hentet frem kjempekreftene og vant spurten mot italienske Viviani.

Det var nesten umulig å se hvem som kom først, men reprisene viste at gullet var norsk.

Resten av Norges tropp besto av Sven Erik Bystrøm, Daniel Hoelgaard, August Jensen, Amund Grøndahl Jansen og Truls Korsæth.