Kristoff får kritikk fra lagsjefen. – Noe er fundamentalt galt, mener treneren.

Mens Edvald Boasson Hagen ga Marcel Kittel kamp til døren på onsdagens Tour de France-etappe, ble Alexander Kristoff nummer 12. Det er en stor skuffelse for nordmannen, som kom til Frankrike for å vinne sin tredje etappeseier i karrièren.

I etterkant fikk nordmannen kritikk fra sportsdirektør i Katusha-laget José Azevedo.

– Jeg vet ikke (hva som gikk galt). Ærlig talt, så kan vi ikke gjøre noe mer. Laget kan ikke gjøre noe mer, sier Azevedo til TV 2.

Portugiseren understreker at han ikke fikk se spurten. Han er imidlertid kritisk til Kristoff likevel.

– Laget bringer ham i god posisjon. Når spurten starter, klarer han ikke å være raskere enn de andre, sier Azevedo, som legger til at laget «ikke kan være fornøyde» med uttellingen i Tour de France så langt.

Presse-nekt

Alexander Kristoff har flere ganger under årets Tour uttrykt at Katusha-opptrekket ikke fungerer optimalt. Etter onsdagens etappe rettet altså Azevedo pekefingeren mot Kristoff.

– Hvem har skylden – Kristoff eller laget?

– Jeg vil ikke gå inn på hvem som har skylden. Vi må finne ut hva som ligger bak. Det er en utfordring, sier Ørn, som også er Kristoffs stefar, til Aftenposten.

Den norske sykkelstjernen skal, ifølge TV 2, ha nektet å snakke med pressen etter etappen.TV 2-kommentator Christian Paasche beskrev det valget som «en veldig spesiell situasjon», med henvisning til at Kristoff som regel alltid lar seg intervju etter etapper.

– Akkurat nå er han litt tom. Han har nok ikke noe å si, rett og slett, sier Stein Ørn.

– Noe er fundamentalt galt

Ørn har vært en svært viktig figur i Kristoffs sykkelkarrière og har også jobbet tett med Katusha-laget. Under Tour de France analyserer han alle stesønnens spurter – og onsdagens etappe blir intet unntak.

– Jeg må prøve å finne ut hva jeg kan bidra med. Jeg har ikke analysert spurten ferdig ennå, men det er noe som er fundamentalt galt. Det er ryttere som ikke er raskere enn ham, som slår ham, sier Ørn.

– Det handler litt om posisjonering. Det er ikke bare spurten, men også hvordan han kom i posisjon på, forklarer Ørn videre.

Kristoff tok to etappeseire i Tour de France i 2014, men har ikke kunnet juble for seier i verdens største sykkelritt siden. Nordmannen har imidlertid flere muligheter, blant annet på de to siste fellesstartetappene neste uke.

Norges beste håp for øyeblikket virker imidlertid å være Edvald Boasson Hagen. Han ledet med 50 meter igjen onsdag, og ble til slutt nummer tre bak vinner Marcel Kittel og Dylan Groenewegen

