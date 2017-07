Johan Kaggestad (73) elsker sykkelritt i Frankrike: – Det blir ikke tid til noe kos. Ikke i det hele tatt

NUITS-SAINT-GEORGES: Nå er han komfortabel. Han har alle notatene på plass. Christian Paasche er ved hans side og han har fått beskjed om at han skal snakke nesten i ett kjør til klokken er 18.00. Johan Kaggestad (73) elsker sykkelritt i Frankrike.

Blant kolleger i TV 2 har Johan Kaggestad bare tilnavnet «ridderen». Det er ikke bare fordi han er en eldre, respektert mann på 73. For fem år siden ble han slått til ridder av den franske ordenen for kunst og litteratur (Ordre des Arts et des Lettres).

Det er han stolt av.

Han kan ikke få nok av Frankrike.

Når Tour de France er over, tar han med seg kona og reiser til sitt feriested. Det ligger, ja du har vel allerede gjettet det, i nettopp Frankrike.

– Jeg er i hvert fall opptatt av fransk kultur og historie. Dette kommer fra hjertet. Frankrike er et dramatisk land.

Johan Kaggestad Født: 12. oktober 1943 Alder: 73 år Kommer fra: Oslo Bor: Vikersund Yrke: Kommentator. Var friidrettstrener og hadde i perioder ansvaret både for Ingrid Christiansen og Grete Waitz. Bygde opp Nike Norge, har hatt et utall av konsulentoppdrag for idrettsutøvere. Var blant annet fysisktrener for Vålerenga Fotball. Sivilstatus: Gift, to barn. Aktuell: Dekker i år sitt 15. Tour de France. I 14 av disse rundturene har han jobbet sammen med Christian Paasche.

Tung kunnskap

Johan Kaggestad møtte godt forberedt da starten for årets Tour de France gikk i Düsseldorf 1. juli. Forberedelsen startet i det øyeblikket i 2016 da hele løypa for årets ritt ble presentert. De forberedelsene er ikke bare tunge i overført betydning.

– Jeg tilbød meg å bære håndbagasjen til Kaggestad inn på flyet nedover. Den var tung, sier kollega og TV 2-journalist Sindre J. Olsen og legger trykk på tung.

Sykkelsportens inkarnasjon av wikipedisk fakta lagrer ikke digitalt. Han tar det med på tur. I en flyovervektig koffert som er håndbagasje. Slike kofferter skal ikke en bagasjehandler på Gardermoen sørge for at havner på feil sted.

Kaggestad har mapper for alt og alle. Han har notater om hver eneste by i løypa, hvert eneste slott som blir helikopterfotografert. Han kjenner styrke og svakheter til hver eneste av de rundt 200 sykkelrytterne som pedaler seg rundt i Frankrike, han kjenner til sportsdirektører, mekanikere og kokker, vakter og Tour de France-sjef Christian Prudhomme.

Og alt skal noteres og arkiveres på riktig sted.

– Jeg er litt gammeldags slik sett, sier han og smiler under den fyldige barten som henger faktatung midt i fjeset.

Pratemaskin

Man må like å snakke. Hele dagen snakker han og kollega Christian Paasche på direktesendt fjernsyn så lenge det sykles mellom franske kornåkere, til toppen av fjell og gjennom gatene i store byer.

Slikt skulle man tro førte til litt større tilbakeholdenhet med snakketøyet imellom de direktesendte slagene. Men nei da.

– Møt meg på pressesenteret, sier han og er velvilligheten selv.

Ikke mindre velvillig da vi spurte om å få ta noen bilder underveis.

– Kom inn i kommentatorbua til oss, var hans kjappe svar.

Får mannen spørsmål om sykling, friidrett eller geografi, kommer det en strøm av meninger, fakta, vurderinger ispedd noen anekdotiske krumspring som ikke hadde noe som helst med spørsmålet å gjøre.

Selv om han formidler dramatiske landskap, stillferdige gule kornåkre og spennende oppgjør mellom verdens beste syklister, så er det arbeid det er snakk om. Hardt arbeid.

– Det blir ikke tid til noe kos. Ikke i det hele tatt, slår han kontant fast.

Paasche-tur i Frankrike

Han er nå parkamerat med Christian Paasche i kommentatorboksen for 14. gang. De to har, sammen med norsk suksess på sykkelen, sørget for at Tour de France er blitt et aldri så lite konfliktområde i mange norske hjem. Stillesittende stirring på sportens sakte-TV på sjeldne norske sommerdager blir ikke like godt mottatt av alle i familien.

En vanlig dag for TV 2s sykkelpratmakere handler om tidlig opp, frokost og så kjøring til målområdet. De forsøker å finne seg et hotell så nær mål som mulig, men det hender at de havner seks-syv mil unna.

Deretter sending i seks-syv timer før de to setter seg i bilen og kjører direkte til neste målby. Det er ikke alltid de rekker frem til siste servering i hotellrestauranten.

– Selv hviledagen, når det ikke sykles, skal det kjøres tvers over Frankrike.

Det er Christian Paasche eller programleder Marius Skjelbæk som kjører bilen.

– Jeg får ikke lov til å kjøre. Men jeg kjører jo 40.000 kilometer hjemme i Norge hvert år, så jeg er litt sur på Paasche for det.

– Hvorfor blir det slik?

– Jeg kjørte inn i en jernstang i et parkeringshus for syv år siden. Jeg gjorde det to ganger på en dag. Etter det er jeg ifølge Paasche diskvalifisert fra å kjøre. Men vi deler fartsbøtene.

Alder ingen hindring

Selv om han har kjøreforbud, er det ikke alder som er hindringen. 73-åringen mente i fjor, etter å ha vært gjennom både Tour de France og kommentert både sykkel og friidrett i Rio-OL, at 2017 skulle bli det siste året.

Noen av hans TV 2-kolleger mener at nå må jeg få ham til å svare på om han kommer til å fortsette. Han har vært hemmelighetsfull i det siste.

– Jeg følte meg sliten etter OL i Brasil. Men utover høsten kom lysten. Jeg vil derfor ikke si at dette blir mitt siste Tour de France. Jeg får se hvordan jeg har det når dette er ferdig denne gangen.

Dermed holder han TV 2-kolleger i spenning nok en stund.

Han har en enkel forklaring på hvorfor han holder på.

– Jeg synes det er moro. Spennende idrettskonkurranser inspirer meg. Tour de France har alltid fascinert meg siden jeg var liten gutt. Det enorme slitet. Det må være verdens hardeste utholdenhetsidrett. Det kan sikkert diskuteres, men for meg er det nettopp det.

Gutta på tur

Og så har han en ting til som han veldig gjerne vil understreke.

– Gode kolleger, ikke minst. Dansk TV 2 har nesten tre ganger så mange i sitt team. Vi klarer dette vi. Det sier jeg fordi det er en fenomenal gjeng som er her nede. Alle vet hva de skal gjøre, og alle vet hva de skal gjøre for at kameraten og kollegaen skal lykkes.

En av disse kollegene er Dag Otto Lauritzen. Han er den som har flest Tour de France bak seg. Han var profesjonell syklist og kjørte det legendariske rittet en rekke ganger.

– Johan Kaggestad er unik. Han er en fantastisk fyr å jobbe sammen med. Men han har jo sine ting, som vi alle har, sier Lauritzen uten å avsløre hverken Kaggestads eller egne særheter.

60-åringen Lauritzen mener at Kaggestad trolig setter seg ned med kartbok og kulepenn når Tour de France-ruten for 2018 foreligger i sin helhet.

– Han mannen der, han er et godt eksempel på at alder bare er et tall.

