Kristoff ble hektet av: - Vi klarte ikke å tette luken. Da var det over.

OUDENAARDE/OSLO: Det ble som ventet et spektakulært og heftig Flandern rundt.

Nederlandske Niki Terpstra vant rittet etter 264,7 kilometer fra Antwerpen til Oudenaarde.

Alexander Kristoff klarte ikke å gjenta seieren fra 2015, og måtte til slutt se topplasseringene ryke, til tross for å ha levert en god prestasjon. Det samme måtte lagkamerat Edvald Boasson Hagen. Til slutt kom de i mål omtrent ett minutt bak Terpstra.

– Det ble for tøft, og jeg klarte ikke vedlikeholde statistikken min i dag. Disse klassikerne har vært tunge i år, og jeg kjente det i dag også. Jeg satt bra inn, men så ble det en luke som vi ikke klarte å tette. Da var det over, sa Kristoff til TV 2 like etter løpet.

Sist gang Kristoff havnet utenfor topp fem var nemlig helt tilbake i 2013.

Edvald Boasson Hagen ga alt han hadde i søndagens ritt, likevel holdt det ikke helt inn.

– Det var beintøft. Jeg hadde ikke mer krefter. Det var så godt jeg kunne klare å få til i dag, sa han til TV 2.

22 år gamle Mads Pedersen fra Danmark ble sensasjonelt nummer to. Philippe Gilbert tok tredjeplassen, etterfulgt av Michael Valgren.

Resultater Flandern rundt Sykkelrittet Flandern rundt i Belgia søndag, 265 km Antwerpen – Oudenaarde, verdenstouren (13 av 37): 1) Niki Terpstra, Nederland (Quick-Step) 6.21.21, 2) Mads Pedersen, Danmark (Trek-Segafredo) 0.11 min. bak, 3) Philippe Gilbert, Belgia (Quick-Step) 0.17, 4) Michael Valgren, Danmark (Astana) 0.20, 5) Greg Van Avermaet, Belgia (BMC) 0.23, 6) Peter Sagan, Slovakia (Bora) s.t., 7) Jasper Stuyven, Belgia (Trek-Segafredo) s.t., 8) Tiesj Benoot, Belgia (Lotto-Soudal) s.t., 9) Wout van Aert, Belgia (Vérandas) s.t., 10) Zdenek Stybar, Tsjekkia (Quick-Step) s.t. Norske: 16) Alexander Kristoff (UAE) 1.13, 19) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) s.t., 40) Sven Erik Bystrøm (UAE) 3.40, 43) Amund Grøndahl Jansen (LottoNL-Jumbo) 3.44. Truls Korsæth fullførte ikke rittet.

Kristoff fint fremme

Klokken 10.30 ble rytterne vinket i vei på den 102. utgaven av Flandern rundt.

Etter en liten æresrunde i Antwerpen, var det full fyr i feltet. Den første halvannen timen var hektisk. Det ble gjort forsøk på forsøk på å komme seg løs fra hovedfeltet.

Men akkurat som Alexander Kristoff spådde i går – Quick-Step Floors satt fremme og våket over bruddforsøkene som en vakthund.

Kristoff, som er syk og før rittet var spent på om forkjølelsen ville påvirke ham, satt fint fremme i feltet mens bruddforsøkene pågikk.

I sin nærmest englehvite bekledning i gråvær, regn og på svart asfalt, lå han godt plassert. Planen var å denne gangen være i posisjon da det avgjørende bruddet gikk. Ikke være på feil side når feltet splitter seg slik han har vært flere ganger i vår.

Utbrytere slet seg løs

Med snaut 200 kilometer igjen å tråkke, slapp Kristoff seg ned til UAE Team Emirates’ servicebil. Han måtte få hjelp til å justere setepinnen på sykkelen.

Værmeldingen varslet i dagene før rittet om gløtt av sol. Den var det ingen som så noe til hverken i Antwerpen eller Oudenaarde. Gråvær og regn gjorde ikke rundturen i Flandern noe enklere.

Det var smånervøst i feltet på starten av dagen. Og rytterne hadde ikke vært i aksjon i mange kilometer før de første gikk i bakken. Deriblant Sep Vanmarcke som ble nevnt som en mulig kandidat til seieren.

Med drøyt 190 kilometer igjen å kjøre, kom til slutt 11 ryttere løs. De banket til og fikk raskt to minutters ledelse. Den økte kraftig da tempoet i hovedfeltet gikk ned og rittet satte seg.

Opel på avveie

Kristoff, som vant Flandern rundt i 2015 og etter det har en 4.-plass (2016) og 5.-plass (2017), var ikke eneste nordmann på start. Han hadde med seg lagkompis Sven Erik Bystrøm. I tillegg var Edvald Boasson Hagen, Truls Korsæth og Amund Grøndahl Jansen med.

Etter drøyt 60 kilometers fikk rytterne en uventet hindring i løypen. For en Opel, fullstendig på avveie, hadde forvillet seg inn i løypen.

Rytterne kom inn i en sving og der rullet en sølvgrå bil pent og pyntelig mens Flandern rundt-feltet suste rundt på venstre side. Like etter ble bilen vinket inn til siden av en veivende og myndig løypevakt.

Med 147 kilometer igjen begynte alvoret. Da svingte rytterne inn på smalere veier for å ta fatt på stigningen Oude Kwaremont for første gang. Det var den første av 18 stigninger.

Unngikk massevelt

Kristoff virket svært konsentrert underveis. Han satt helt der fremme i hovedfeltet.

Dermed unngikk han også velten midt i hovedfeltet med 99 kilometer igjen å kjøre. Flere ryttere deiset i bakken på det våte føret. Også Astanas Truls Korsæth ble hindret, men så ut til å komme uskadet fra det.

Farten økte i front av feltet der Kristoff satt med Sven Erik Bystrøm.

Med 82 kilometer igjen av kraftprøven, støtet en gruppe med flere ryttere – Kristoff og Boasson Hagen inkludert – seg opp fra hovedfeltet. Men de fikk aldri den store luken og ble kjørt inn ikke lenge etter.

Kampen om posisjonene hardnet til da rytterne nærmet seg Oude Kwaremont for annen gang. En uheldig rytter forsvant ut i grøften og landet i et piggtrådgjerde.

Avgjørelsen

Etter hvert som rytterne dro seg mot målbyen Oudenaarde, sprakk feltet opp. En gruppe bestående av rundt 25 ryttere, de største favorittene inkludert, jaget bak trioen som ledet an.

Greg Van Avermaet testet konkurrentene opp Paterberg med snaut 40 kilometer igjen. Men Kristoff bet seg fast og kjørte tappert.

De tre i tet, Van Baarle, Langeveld og Pedersen ble hentet inn av nederlandske Niki Terpstra omtrent 20 kilometer fra mål.

Boasson Hagen og Kristoff hadde vært godt posisjonert frem til dette. Avstanden opp til teten ble likevel for stor for nordmennene, etter hvert som Terpstra nærmet seg mål.

Bare danske Mads Pedersen klarte å henge med nederlenderen opp dagens siste bakke.

Bak Pedersen halset et stort tog av favoritter, deriblant Peter Sagan og Greg Van Avermaet, etter så godt de kunne.

Avstanden mellom Terpstra og Pedersen økte inn til mål, samtidig som dansken kjempet for å holde den andre gruppen bak seg.

Ingen klarte å hente inn de to rytterne i front. Dermed tok Terpstra seieren, mens 22 år gamle Pedersen tok en sensasjonell andreplass.

PS! Susanne Andersen endte på en sterk 15.-plass i kvinnenes Flandern rundt tidligere på dagen. Anna van der Breggen vant rittet.