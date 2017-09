Den dramatiske ulykken preger fortsatt landslagssjefen: – Det sitter i hver gang jeg setter meg bak rattet

GREFSEN, OSLO: Hvis du er det minste sportsinteressert, vil du trolig se ham snakke saklig om norske medaljesjanser, VM-oppladingen, løypene og sykling resten av denne uken. Han er mannen med ansvaret for norsk suksess under sykkel-VM i Bergen.

Men livet kunne tatt en helt annen vending under VM for tre år siden.

Gjenoppleves jevnlig

Det blir lange pauser mellom setningene.

– Jeg har mange ganger ønsket at jeg hadde glemt det. De marerittene jeg har hatt og de «flashbacks» som jeg har, er jo direkte fra de sekundene, sier Stig Kristiansen.

Vi sitter i stua til landslagssjefen i sykling. Det er en tidlig mandag formiddag i september. En stålullgrå himmel over Grefsen lover regn i løpet av dagen. Temperaturen forteller Oslo at høsten ikke er langt unna. På kjøkkenet pusler Kristiansens tyske svigerfar.

Andor, hunden i huset, lukker øynene og legger seg godt til rette med kjakene godt over labbene på sin faste plass borte i hjørnet.

Han som skal lede norske sykkelryttere inn i kampen om gull, heder og ære på hjemmebane i Bergen-VM, sitter på en fotskammel i hvitt skinn midt i stua og snakker om det øyeblikket han ønsket at han ikke husket.

– Det er lettere å prate om det når andre spør, enn når du selv spør. Noen ganger sier man at man har opplevd noe som man ikke villet være foruten. Men dette kunne jeg gjerne vært foruten i høyeste grad.

Tre mann hardt skadet

Han tar pause i pratingen. Stig Kristiansen gjør likevel et forsøk på å beskrive hvordan livet får et sår som aldri gror. Det var det som skjedde i Spania i oktober for tre år siden.

Sjefen for de norske VM-syklistene i Ponferrada satt selvfølgelig bak rattet i følgebilen under fellesstarter. Det gjør sportsdirektører og landslagssjefer. I en sving skjedde det noe som gjør at det blir umulig å kontrollere bilen de har fått utdelt av Det internasjonale sykkelforbundet, UCI. Midt i rittet kjørte han av veien, blant annet for å unngå å treffe tilskuere. Det endte med et brutalt møte med et tre. Mekaniker Tommy Josefsen ble hardt skadet, Kristiansen ble selv hardt skadet og en kroatisk mekaniker hadde store skader.

Det endte opp med operasjoner både i Spania og hjemme i Norge. En lang opptreningsperiode fulgte. I de første intervjuene etter at han kom tilbake til Norge, var Kristiansen klar på at han skulle tilbake som landslagssjef.

Men det var ingen selvfølge. Det var lettere å si det enn å gjøre det. Han har slitt med tankene om det som skjedde i de nordspanske fjellene den dagen.

– Det sitter i hver eneste gang jeg setter meg bak rattet. Hver gang. Det blir der resten av livet. Den opplevelsen, sier han.

Tøff retur

47-åringen fra Grefsen holdt ord. Han var tilbake som landslagssjef et drøyt halvår senere. I Flandern Rundt var han på nytt bak rattet som øverste leder for det norske U23-laget.

– Det skjedde ikke uten svetteringer under armene. Det var ingen positiv opplevelse, sier han og smiler litt matt.

Fredag og søndag setter han seg bak rattet i en Volvo. Det er VM på hjemmebane i Bergen. Landslagssjefen skal kjøre i feltet. Han har få andre muligheter.

– Valget ved ikke å gjøre det, er å bli veldig begrenset i den jobben jeg skal utføre, sier han.

Søndag har Norge to som kan vinne gull i fellesstarten for menn. Stig Kristiansen skal få ni sykkelryttere til å være harmoniske, jobbe for hverandre og jobbe for at enten Alexander Kristoff eller Edvald Boasson Hagen tar gull.

Da alt gikk galt – sportslig

I forrige VM i Qatar gikk det riktig ille da de samme to skulle samarbeide. Alexander Kristoff var kaptein. Edvald Boasson Hagen skulle ordne opptrekk for ham. Det fungerte ikke. Det endte med full krangel og splittelse. Kristoff mente at Boasson Hagen hadde sabotert hans gullmuligheter.

Midt imellom to sterke toppidrettsutøvere i konflikt sto sjefen for det norske landslaget.

– Jeg tror ikke jeg har noen ord på hva jeg følte akkurat da. Men slikt skjer. Magnus Carlsen er den smarteste sjakkspilleren i verden, kanskje den smarteste mannen på hele kloden. Likevel gjør han feil. Helt enkle feil. Slik var det den dagen også, sier Stig Kristiansen.

I ettertid har de to norske gullhåpene sluttet fred med hverandre. I EM som gikk i Herning i august vant Alexander Kristoff etter at Edvald Boasson Hagen hadde gjort sin jobb. Det var god stemning.

Vil ikke dele laget

Det mener Stig Kristiansen at det også er før VM i Bergen. Begge de to kranglefantene fra VM i fjor er nå utnevnt til kapteiner. Norge har med ni sykkelryttere. De syv andre på laget har én hovedoppgave. Bringe en av kapteinene i posisjon til å vinne gull.

– Jeg har sagt klart fra om det til gutta at det ikke blir aktuelt å dele laget slik at en del kjører for Alex og en annen del kjører for Edvald. Jeg vet at andre har prøvd det, men vi skal ikke gjøre det. Alle taktikker er prøvd før. Vi skal ikke finne opp noe nytt, sier han.

Han har ikke vanskelig med å finne ordene når det blir snakk om det kommende VM. Han ser store norske muligheter i flere klasser.

– I junior, U23 og proffklassen på herresiden har vi ryttere som kan vinne.

De hadde en mistanke

Selv var Stig Kristiansen en lovende sykkelrytter. Etter en bronse på lagtempo i VM i 1991, da han bare var 21 år gammel, satset han alt på sykkel. Men det var åpenbart feil tiår å satse på sykkel.

– Vi ante vel at noen drev med ett eller annet. Men vi ante ikke hva det var og hvilket omfang det hadde, sier han og sikter til sykkelsportens mørke dopinghistorie.

I ettertid er han ikke sjokkert.

– Midt på 1990-tallet sluttet resultatene å komme. Min utvikling som sykkelrytter stoppet ikke opp. Jeg syklet jo fortere og fortere med årene, men havnet lenger ned på resultatlistene. Midt på 90-tallet skjønte jeg det ikke. Jeg skjønner nå hvordan det henger sammen, sier han.

Han er ikke bitter påstår han. Mest skuffet.

– Noen har gjort karrière på falske premisser. Jeg føler at jeg ikke har fått muligheten til å vise det man ønsket å vise, eller oppnå det man ønsket å oppnå.

Bestefarens OL-gull

For talent var han. Det er det ingen som helst tvil om. Han kommer fra en idrettsfamilie. Begge foreldrene var materialforvaltere i Norges Cykleforbund. Bestefaren Bernt Evensen har både VM-gull og OL-gull på skøyter i tillegg til 11 norske mesterskap som syklist. For det fikk han Egebergs Ærespris. Den står i dag på kjellerkontoret med en sykkelcaps signert av oppvekstens store helt, Geir Digerud, som pynt.

Da han var ung, ble han nesten sett på som en særing som syklet rundt i Oslo. Det var bare han og broren på skolen som holdt på med slikt. Men med en Thor Hushovd, en TV-stasjon og to menn på 30 år med gullambisjoner i VM har Norge forandret seg.

– Den store forskjellen fra den gang jeg holdt på til i dag, er at sykkelsporten er blitt akseptert som idrett i Norge, sier Stig Kristiansen.

