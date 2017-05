Boasson Hagens lag måtte ha politieskorte etter fergetabbe

Sykkelproffenes busser fylte fergen - to måtte stå igjen og fikk dårlig tid til start.

Fredagens Tour des Fjords ble spennende allerede før etappen startet i Odda.

Husker du kaoset i fjor? Kristoff etter etappen i Bergen: - Skandale

To av lagene som deltar i rittet, måtte nemlig stå igjen på kaien mens fergen som skulle bidra til å frakte dem til start dro av gårde: Edvald Boasson Hagens lag, Team Dimension Data, og Israel Cycling Academy.

Slik gikk det torsdag: Boasson Hagen spurtet til 2. plass

Fylte fergen

For kapasiteten på strekningen Tørvikbygd - Jondal ble sprengt da alle de deltakende sykkellagene ville på samme ferge i 11-tiden.

– Alle hadde timet det til den samme fergen, men det er ikke plass til så mange busser samtidig. Vi hadde oppfordret til å kjøre tidlig, men det har ikke lagene gjort, sier rittsjef Roy Hegreberg.

Når BT snakker med ham en snau halvtime før rittstart, har han glimt i øyet og trygghet på at alt har ordnet seg.

– Nå ser jeg bussen til Edvalds lag kjøre inn hit for å parkere, forteller Hegreberg.

Det kan Boasson Hagen og Co. trolig takke politiet for.

– De har fått politieskorte for å komme seg gjennom der veiene var stengt, forteller rittets pressesjef Andreas Richter.

– Kjedelig

Fra Folgefonntunnelen fikk lagene følge av ordensmakten. Rittarrangøren tvitret at det kunne bli et problem å rekke starten av etappen, for lagene som var «rammet». Etter hvert ble bekymringen nedjustert til at bare lagpresentasjonen før start ville gå fløyten.

– Det var kjedelig å høre at de hadde problemer, for mange har jo møtt opp for å se disse profilene, sier Hegreberg.

De siste meldingene fra Odda er at de forsinkede lagene blir presentert helt til slutt, like før start, så heller ikke den programposten blir redusert.

Boasson Hagens bergenske trener, Fredrik Mohn, tror ikke forsinkelsen skaper unødvendig stress.

– Om bussen kjører eller står i ro, spiller ikke så stor rolle for rytterne - de sitter der jo bare likevel! Det er ikke ideelt, selvsagt, men fysisk har det ikke mye å si for rytterne. I starten av rittet er det ikke noe som er så hardt at det krever spesiell oppvarming, så stresset med dette er for dem rundt, de som skal gjøre klart sykler og utstyr, sier Mohn.

Fredagens Tour des Fjords-etappe går altså fra Odda, og ender i Kopervik på Karmøy. Belgiske Dries van Gestel leder rittet, mens Edvald Boasson Hagen ligger på 3. plass sammenlagt. Siste etappe kjøres søndag, og ender i Stavanger.

Bergen er ikke en del av årets Tour des Fjords, noe som ble begrunnet med at det kunne «bli mye», i og med at sykkel-VM arrangeres i september.