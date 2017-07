Boasson Hagen reagerte med raseri: – Ikke ofte du ser det fra ham

Den 12. Tour de France-etappen fra Eymet til Pau ble avgjort gjennom massespurt onsdag.

Edvald Boasson Hagen ledet med 50 meter igjen, men måtte til slutt gi tapt for Marcel Kittel. Tyskeren tok dermed sin femte etappeseier i årets Tour de France.

– Nå du er i form som spurter, er det som å spille tetris, sier Kittel, som igjen fant de ideele åpningene frem til målstreken.

Boasson Hagen: – Det var nesten

Boasson Hagen slo ut med armen i frustrasjon etter at han nok en gang ble slått av tyskeren. Til slutt ble nordmannen nummer tre, etter at også nederlandske Dylan Groenewegen snek seg foran. Boasson Hagens hjelperytter Bernhard Eisel la merke til reaksjonen.

– Jeg trodde han skulle klage over noe, man han var sint, sier Eisel til TV 2.

– Ikke ofte du ser det fra Edvald, fortsetter han.

Boasson Hagen roste lagkameratene etter målgang.

– Jeg hadde perfekt opptrekk igjen. Jeg hadde ikke nok gir, og åpnet litt for tidlig. Laget gjorde en fantastisk jobb. Det var nesten. Jeg hadde ikke nok fart på slutten rett og slett, sier Boasson Hagen til TV 2.

Han forteller videre at han hadde et håp om seier, men at han innså på oppløpet at han ikke ville klare å tukte Kittel.

Tour de France onsdag: 11. etappe, 202 km Eymet – Pau: 1) Marcel Kittel, Tyskland (Quick-Step) 4.34,27, 2) Dylan Groenewegen, Nederland (LottoNL) samme tid, 3) Edvald Boasson Hagen, Norge (Dimension Data) s.t., 4) Michael Matthews, Australia (Sunweb) s.t., 5) Daniel McLay, Storbritannia (Fortuneo) s.t., 6) Davide Cimolai, Italia (FDJ) s.t., 7) André Greipel, Tyskland (Lotto Soudal) s.t., 8) Nacer Bouhanni, Frankrike (Cofidis) s.t., 9) Ben Swift, Storbritannia (UAE) s.t., 10) Danilo Wyss, Sveits (BMC) s.t. Øvrige norske: 12) Alexander Kristoff (Katusha) s.t., 169) Vegard Stake Laengen (UAE) 2.20. Sammenlagtkonkurransen (gul trøye): 1) Chris Froome, Storbritannia (Sky) 47.01,55, 2) Fabio Aru, Italia (Astana) 0.18 min. bak, 3) Romain Bardet, Frankrike (AG2R) 0.51, 4) Rigoberto Urán, Colombia (Cannondale) 0.55, 5) Jakob Fuglsang, Danmark (Astana) 1.37, 6) Daniel Martin, Irland (Quick-Step) 1.44, 7) Simon Yates, Storbritannia (Orica) 2.02, 8) Nairo Quintana, Colombia (Movistar) 2.13, 9) Mikel Landa, Spania (Sky) 3.06, 10) George Bennett, New Zealand (LottoNL) 3.53. Norske: 72) Boasson Hagen 57.03, 101) Stake Laengen 1.07.57, 156) Kristoff 1.29.45. Poengkonkurransen (grønn trøye): 1) Kittel 335, 2) Matthews 202, 3) Greipel 171. Norske: 4) Kristoff 158, 7) Boasson Hagen 93, 49) Stake Laengen 17. Klatrekonkurransen (prikkete trøye): 1) Warren Barguil, Frankrike (Sunweb) 60, 2) Primoz Roglic, Slovenia (LottoNL) 30, 3) Alexis Vuillermoz, Frankrike (Ag2r) 27. Ungdomskonkurransen (hvit trøye): 1) Yates 47.03.57, 2) Louis Meintjes, Sør-Afrika (UAE) 2.58 min. bak, 3) Pierre Latour, Frankrike 3.28. Lagkonkurransen: 1) Sky 141.11.46, 2) Ag2r 7.12 min. bak, 3) Astana 26.17. Lag med norske ryttere: 18) UAE 1.48.47, 21) Katusha 2.09.02, 3) Dimension Data 2.20.18.

– Vi kan ikke forvente det

I etterkant fikk Boasson Hagen skryt for innsatsen.

– Vi kan ikke forvente at noen skal slå det tyske lyntoget, sa TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen.

Alexander Kristoff var ikke i nærheten av de aller beste, og endte på en 12. plass.

Polske Maciej Bodnar satte farget på rittet med et imponerende soloforsøk. Bodnar hadde rundt 20 sekunders luke til feltet med fem kilometer igjen, men ble tatt igjen med 200 meter igjen.

Chris Froome beholdt sammenlagtledelsen. Han blir satt på en tøffere prøve torsdag, da en knalltøff etappe til Peyragudes venter.

