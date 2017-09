Kristoff var intetanende da han krysset målstreken: – Jeg var ikke sikker

sykkel

Søndag var det endelig duket for sykkel-VMs høydepunkt: Fellesstarten for herrer. Det hele ble avgjort med massespurt.

Alexander Kristoff ledet med 50 meter igjen. Det så ut som at nordmannen skulle gjøre det helt store, men like før målstreken ble han passert av Peter Sagan. Dermed vant slovaken VM-fellesstarten for tredje gang på rad.

– Jeg er irritert på meg selv, med tanke på hvordan laget jobbet. Jeg følte meg bra, sier Kristoff til TV 2.

Nordmannen forteller at han var forvirret da han krysset målstreken.

– Jeg var ikke sikker på om han var foran meg eller ikke.

Alexander Kristoff tok i stedet sølvet, mens Michael Matthews tok bronsen.

Sagan trodde han var sjanseløs

Edvald Boasson Hagen satt i en perfekt posisjon i bunnen av Laksebakken på sisterunden. Han klarte imidlertid ikke å følge da Frankrikes kaptein Julian Alaphilippe rykket.

– Det er utrolig gøy. Alle på laget kjørte kjempebra. Jeg prøvde å henge med over bakken, men klarte det ikke, sier Boasson Hagen.

Alaphilippe kjempet innbitt for å komme alene til mål. Men han ble tatt igjen like før mål. Dermed var det duket for Sagan.

– Det er ikke lett, gutter. De siste 5 kilometerne sa jeg til lagkameratene mine: Gutter, det (gullet, journ. anm.) er tapt! sier Sagan etter målgang.

Eiking med i nytt brudd

Som vanlig i VM-fellesstartene ble en utbrytergruppe etablert helt i starten av rittet. Etter 80 kilometer var imidlertid feltet samlet igjen.

De store lagene, med Belgia og Polen i spissen, satt langt fremme i feltet. Siden det første bruddet ble kjørt inn med såpass mange mil igjen av løpet, var alt duket for et løp med fullt av angrep. Med 70 kilometer til mål stakk østerrikske Marco Haller og Tim Wellens fra Belgia av, og Odd Kristian Eiking ble med en gjeng som tok opp jakten.

Med 65 kilometer igjen dannet åtte ryttere et nytt brudd, som etter hvert fikk et halvt minutts forsprang. Med seg hadde han sterke ryttere som Pantano fra Colombia, De Marchi fra Italia og Lars Boom fra Nederland.

Skjerping og Jensen sto av

Og farten til utbrytergruppen og hovedfeltet tok knekken på to nye nordmenn. Kristoffer Skjerping og August Jensen sto av med fem mil igjen.

– Man får mye energi av å taue feltet, men når det sier stopp, så sier det stopp, sa Skjerping til TV 2 etter å ha stått av.

Jensen var fornøyd med stemningen fra folkehavet rundt løypene i Bergen.

– Det er helt sinnssykt. Det er sykt bra stemning hele veien, sa han til TV 2.

Med rundt 70 kilometer igjen kom Odd Christian Eiking seg med i et brudd. Selv om Eiking var aktivt med i utbrytergruppen, fikk de aldri mulighet til å gjøre opp om gullet. Med omtrent 30 kilometer igjen av løpet ble de kjørt inn av hovedfeltet, anført av tempoverdensmester Tom Dumoulin.

Derfra og inn ble det angrep på angrep i Bergen.

