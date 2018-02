Unngå treningsskader? Dette er rådene fra en av Norges fremste eksperter

sprek

De fleste har hatt en eller annen belastningsskade i løpet av livet. Kanskje i et kne, i en ankel eller i skuldre. Vondter som kommer snikende etter en periode der du eksempelvis har økt treningsmengden for raskt eller har belastet muskler for hardt.

I dagens episode av Sprekpodden har vi besøk av Lars Engebretsen. Han er gruppeleder ved Senter for idrettsskadeforskning, overlege ved Olympiatoppen og professor ved Universitetet i Oslo.

Han gir en rekke råd til dem som har en belastningsskade, eller vil unngå å få en skade. Her er noen av de tingene vi snakker om:

Dette er de vanligste treningsskadene og slik blir du kvitt dem.

Hvor fort kan man øke treningsmengden uten å få belastningsskader?

Hvis man har vondt, hvordan kan man vite når man er klar til å trene igjen?

Dette er den beste og verste treningen om man vil unngå belastningsskader.

Hva gjør man for å bli kvitt belastningsskader?

