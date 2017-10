Sprekpodden: Dette gjør vi feil når vi skal ned i vekt

sprek

Mange ønsker å gå ned i vekt. Men det er ofte enklere sagt enn gjort. For hvordan klarer man egentlig å gå ned i vekt? Og hva skal til for å holde vekten?

I ukens utgave av Sprekpodden kan du få råd fra Samira Lekhal. Hun er seksjonsoverlege ved Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold.

Hør hva Lekhal mener er de to største grunnene til at mange nordmenn ikke går ned i vekt, hva som er det lureste du kan gjøre for å ikke spise for mye, og hva som skal til for å bli kvitt behovet for søtsaker.

Klikker du i vinduet under, får du svar på dette og mye mer. Du kan også høre på oss i iTunes, eller i Soundcloud (søk på Sprekpodden). Det er også mulig å abonnere på podkasten, helt gratis.

I tillegg kan du høre oss på Spotify.

