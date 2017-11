Her tar Magnus (29) åtte pull ups med én finger

sprek

Å ta pull ups - å holde i en stang og dra opp kroppen - er tungt, men noe mange klarer. Men de fleste sliter om de prøver pull ups med en hånd. Det gjør ikke klatreren Magnus Midtbø. Tirsdag klarte han åtte pull ups med en finger (!).

– Jeg tenkte jeg skulle prøve for å se hvor mange jeg klarte. Men at jeg klarte mer enn da jeg prøvde for to år siden, var litt merkelig. Jeg begynner jo å bli gammel, så jeg trodde det skulle gå motsatt vei, sier 29-åringen fra Bergen.

Har tatt syv tidligere

Den forrige rekorden var på syv, men han har aldri klart å filme mer enn fem.

Etter at han postet den nye rekorden på sin Facebook tirsdag kveld, har den blitt likt nærmere 3000 ganger, delt av over 200 og kommentert av 400.

Dette er noen av kommentarene:

«Vi kan ikke gjøre dette med to armer, og i alle fall ikke med en finger».

«Dette må være en ny Guinness-rekord?!!!!! Herlighet, dette var imponerende»

VM-gull

Midtbø har en lang fartstid og merittliste som klatrer. Han har blant annet en rekke NM-gull, VM-gull som junior, fjerdeplass i VM og tredjeplass i World games.

Nå konkurrerer han ikke lenger, men trener fortsatt i snitt rundt tre timer hver dag.

Men pull ups med en finger trener han ikke spesielt mye på.

– Jeg har vel et naturtalent der, også har tyve år med klatring gjort meg sterk, sier Midtbø.

I fjor klarte han 25 pull ups da han brukte begge lillefingrene, slik Norsk klatring omtalte.

– Sykt imponerende

Stein Tronstad, president i Norges klatreforbund, mener prestasjonen til Midtbø er «hinsides det de fleste andre klatrere ville klart».

– Det er sykt imponerende. Klatrere flest klarer egentlig ikke så mange vanlige pull ups en gang. I klatring er det ikke først og fremst armstyrken og fingerstyrken det kommer an på, men en kombinasjon av balanse, smidighet og evne til å lese rutene, sier Tronstad.

Bjarne Rud er førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole og har selv drevet aktivt med klatring tidligere. Han sier pull ups med en hånd er en øvelse få får til.

– Det er flere som trener hele livet og ikke klarer en pull ups med en hånd. Da er det imponerende å klare åtte repetisjoner. At han gjør dette med en finger, skal man heller ikke kimse av - spesielt når han rykker til slik han gjør i starten av bevegelsene, sier Rud.

Satser mot ti

Magnus Midtbø har ikke tenkt til å gi seg med den spesielle øvelsen. Han tror han har mer inne.

– Jeg tenker at det skal være mulig å klare ti, sier han.

