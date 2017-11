Her får helseministeren vite hvor fysisk aktiv han har vært

sprek

Helseminister Bent Høie er på plass i Stjørdal i Nord-Trøndelag. En uke etter at han fikk festet aktivitetsmåler til kroppen, ble resultatene lest av.

De viste at selv helseministeren rammes av tidsklemmen.

– Måleren viste at jeg kunne vært mer aktiv i løpet av ukedagene. Jeg har jo mye stillesittende arbeid. Den viste også at jeg prøvde å kompensere det ved å være mer aktiv i helgen, sier Bent Høie.

Oversikten viste at han i gjennomsnitt satt i litt over elleve timer daglig i ukedagene og var i fysisk aktivitet (gå, løpe/jogge og sykle) i knappe to timer. I helgene satt han i drøyt åtte timer i snitt hver dag og var aktiv i drøyt tre timer.

– Var denne uken representativ for hvor fysisk aktiv du er?

– Det var en uke med mer møtevirksomhet enn en gjennomsnittsuke. Vanligvis har jeg to-tre treningsøkter på en time i løpet av en uke. Da trener jeg styrke eller løper. Så prøver jeg å ta gode, lange turer i helgene. Men jeg også kan bli flinkere til å bevege meg i løpet av arbeidsdagen, som å gå i trapper og stå ved kontorpulten, sier Høie.

Under ser du aktivitetsdataene til Bent Høie de siste seks dagene:

Ikke dårlig samvittighet

Så hva med kostholdet? Også her setter den hektiske hverdagen av og til kjepper i hjulene for helseministeren.

– Dagene er veldig hektiske, så jeg spiser ikke alltid så regulert som jeg burde. Men når jeg selv bestemmer hva jeg spiser, så spiser jeg sunt og variert, sier Høie.

Selv er han opptatt av å ikke gå rundt å ha dårlig samvittighet hvis han ikke alltid får trent like mye eller spist like sunt som han ønsker.

– Det er viktig for god psykisk helse. Jeg ønsker ikke at det skal være en tilleggsstressfaktor, sier Høie, som i helgene sier han liker å kose seg med sjokolade og gode desserter.

– Hvilke råd har du til andre som ønsker å leve et sunnere liv?

– Prøv å få til en kveldstur og pass på at usunn mat som desserter og sjokolade hører helgene til. Det er enkle råd som de fleste får til, sier Høie.

Ny måte å måle på

Høie er i Trøndelag for å få vite mer om HUNT-undersøkelsen, verdens største samling av helseopplysninger om en befolkning (se fakta).

– Undersøkelsen gir oss verdifull kunnskap om helsetilstanden i Norge. Det er imponerende å se hvilket engasjement som er rundt denne, sier Høie og viser blant annet til besøket han hadde på Stokkan ungdomsskole, som også deltar i HUNT.

Så langt er tre HUNT-undersøkelser gjennomført, og nå er den fjerde i gang. Denne vil skille seg fra de andre på et punkt: I stedet for spørreundersøkelser, tar de nå i bruk aktivitetsmålere for å registrere fysisk aktivitet.

– Når folk blir spurt hvor aktive de er eller hvor mange timer de sitter hver dag, så har de ofte problemer med angi dette. Dette vil gi mer nøyaktige data. Det er ingen andre i verden som har slike data på en befolkning, sier Steinar Krokstad.

Han er professor ved NTNU og leder for HUNT forskningssenter.

HUNT Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse. Til sammen har 120 000 personer samtykket til at helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter. HUNT har til nå gitt økt kunnskap om de store folkehelseproblemene, blant annet hjerte- og karsykdom, kreft, muskel- og skjelettplager, diabetes og psykiske lidelser. HUNT har vært gjennomført tre ganger tidligere. HUNT4 startet datainnsamlingen høsten 2017.

60.000 skal måles

Målet er at 60.000 av deltakerne skal gå med aktivitetsmålere i en uke. De får festet to målere til kroppen, slik at de kan skille mellom når man sitter, står og går.

– Hverdagsaktiviteten går ned. Samtidig vet vi at fysisk aktivitet er kjempeviktig for å motvirke hjerte- og karsykdommer, overvekt og fedme og diabetes type 2, blant annet. Da er viktig å finne ut mer om hva slags aktivitet som fører til god helse og hvilken inaktivitet som medfører helseplager, sier Krokstad.

– Hva tenker du om aktivitetsnivået til helseminister Bent Høie?

– Resultatene viser at han er en typisk mann med en travel hverdag. Han sitter mange timer i møter i løpet av dagene og er lite fysisk aktiv. I helgen viser målingene at han sitter betydelig mindre. Da har han vært ute og mosjonert. Slik tror jeg mange gjør det, og forskning viser jo også at så lenge du trimmer to-tre økter i uken, der minst en av øktene er med høy intensitet, så kan du kompensere bra for en stillesittende hverdag, sier Krokstad.

