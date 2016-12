Helseministeren om trening: - Senk ambisjonene

Bent Høie Født: 4. mai 1971. Yrke: Helse- og omsorgsminister (H). Sivil status: Gift med Dag Terje Solvang. Kommer fra: Randaberg.

– Ikke sett for høye ambisjoner, men tenk at litt trening er mer enn nok. Er du utrent og ønsker å komme i bedre form, gir en daglig halvtime med bevegelse veldig god effekt. Opplever man at treningen er kjekk, kan man heller heve ambisjonsnivået etter hvert, foreslår han.

– Hva er de største helseutfordringene i dag?

– Folk sitter for mye stille. I kostholdet vårt har vi for mye salt, sukker og mettet fett. Men det er fortsatt røyking som tar flest liv i Norge. Årlig dør 6000 personer av skadene av tobakk.

Må ut

I fritiden liker Høie å gå tur - enten han rusler eller spenner på seg skiene. I tillegg trener han styrketrening stort sett to ganger i uka. Han er ikke opptatt av å trene med pulsklokke, eller at treningen skal gjøre ham sterkere eller bedre i skisporet.

– For min del er det treningen og opplevelsen av å være ute i naturen motivasjon nok. Samtidig forstår jeg at andre trenger å se framgang for å motivere seg til å trene.

For folk som ønsker å komme i gang med trening, anbefaler han å gå eller sykle til jobben. Dessuten har han tro på å gå tur med venner og kjente.

– Er du alene, kan motivasjonen være vanskelig å holde oppe. Avtaler du med noen og i tillegg klarer å få en rutine på treningen, er mye gjort.

Bedre enn sofaen

Også Høie kjenner seg igjen i den berømte tidsklemma. I ukedagene er han avhengig av å ha faste avtaler eller planlagte treninger for å komme seg ut døra.

– Jeg tror alle opplever det som vanskelig å få tid til å trene, men jeg får mer energi av å gå en tur i naturen enn å sove en time på sofaen. Helseministeren deltar gjerne i mosjonsarrangement, som sykkelrittene Nordsjørittet og Landsbyrittet.

– Grunnen er at jeg synes de er hyggelige og sosiale å være med på. Når jeg deltar på den type sykkelritt, er jeg opptatt av at man kan gjennomføre uten å trenge topp utstyr.

Og at man heller ikke trenger å legge ned store, intense treningsmengder i forkant for å fullføre. Mosjonsarrangementer gir opplevelser som bringer venner, naboer og kolleger tettere sammen, og som gir et felles mål å trene mot.

– Har du satt deg noen treningsmål for 2017?

– Nei, men jeg håper jeg får muligheten til å gå mange skiturer, selv om vi går inn i et valgår. Dessuten håper jeg å få delta i et sykkelritt eller to også.

– I julen, skal du trene da?

– Det er ikke hva vi gjør mellom jul og nyttår som betyr noe, men hva vi gjør mellom nyttår og jul, sier Bent Høie.