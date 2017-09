Ekspertens råd: Disse tre tøyeøvelsene er aller viktigst

sprek

På et rom på Sats Elixia står Emilie Ødemark (18) i planken og Marte Bertelsen (38) og tøyer. For Bertelsen er tøying essensielt etter treningsøkten, mens Ødemark aldri tøyer.

– Jeg prioriterer aldri å tøye. Jeg føler ikke jeg har behov for å bli mykere, sier Ødemark.

– Jeg tøyer alltid. Det er det deiligste med hele treningen, sier Bertelsen.

Hjelper ikke mot stølhet

Men trenger man egentlig å tøye? Ja, mener Marie Moltubakk. Hun er stipendiat ved Norges idrettshøgskole og forsker på effekten av bevegelighetstrening.

For selv om forskning viser at tøying ikke hjelper mot stølhet, så er det godt dokumentert at det gir økt bevegelighet, forteller Moltubakk.

– Har du for lite bevegelighet, kan du få problemer med å gjøre hverdagsoppgaver som å bøye deg ned eller strekke deg etter noe. De fleste nordmenn har dårlig bevegelighet i ett eller flere ledd, sier Moltubakk.

Hun presiserer at det ikke er ett tøyeprogram som passer for alle, og at øvelsene må velges ut fra utgangspunkt og behov. Men én øvelse mener hun er viktigere enn andre: Hofteleddsbøyeren. I tillegg trekker hun frem to andre områder det er viktig å tøye: Bakside av lår, og bryst- og skulderparti.

Tøying - Effekt på prestasjon, skaderisiko og stølhet Effekt på prestasjon En del studier viser at maksimale prestasjoner som hopp og sprint faller umiddelbart etter statisk tøying. Andre studier viser verken positiv eller negativ effekt av tøying. Sammenfattet er det ikke gode argumenter for å tøye rett før maksimale kraftprestasjoner. Dersom prestasjonen derimot krever stort bevegelsesutslag, slik som i turn, er det vist god effekt av bevegelighetstrening i forkant av aktiviteten. Man vet at lengre tids tøying øker bevegeligheten, men man vet ikke når økt bevegelighet øker prestasjon. Noen studier har vist bedret styrke og eksplosivitet etter en periode med bevegelighetstrening, men her trengs mer forskning. Effekt på skaderisiko Noen studier viser at tøying reduserer risikoen for skader, men disse kan i de fleste tilfeller kritiseres for sitt studiedesign. Dermed er konklusjonene svake. De fleste prospektive studier (et mer solid studiedesign) har vist ingen eller veldig svak sammenheng mellom bevegelighetstrening og skaderisiko. Effekt på muskelstølhet Det finnes ikke studier som dokumenterer nedsatt muskelømhet etter tøying. Likevel kan det velbehaget som mange rapporterer når de tøyer ut etter trening, være god nok grunn til å fortsette med slik trening. Kilde: Jens Bojsen-Møller, professor Norges idrettshøgskole / Marie Moltubakk, stipendiat, Norges idrettshøgskole

Mer om disse tre øvelsene under:

1. Hofteleddsbøyeren:

– De fleste er for stive her og vil ha utbytte av å tøye den. Er man for stiv her blir det vanskelig å rette ut hoften ordentlig og da kan korsryggen få økt svai, noe som kan forplante seg oppover i ryggen og gjøre oss sliten og anspent, sier Moltubakk.

Løper man, og er opptatt av god teknikk, er det ekstra viktig å tøye hofteleddsbøyeren. Er man stiv her, vil man nemlig slite med å få et godt fraskyv bakover.

Slik kan du gjøre det: Skyv bakre hofte frem, samtidig som du forsøker å rotere bekkenet bakover.

2. Bakside lår (hamstring):

– Er du for stiv i hamstring vil du slite med å plukke opp ting fra gulvet eller knytte skolissen. Det er heller ikke heldig hvis du løper mye, sier Moltubakk.

Slik kan du gjøre det: Bøy overkroppen fremover fra hoften mens du sitter med begge ben samlet frem, eller står med ett ben hevet. Husk å velge tilstrekkelig høyde til at overkroppen kun beveges lett forover, samtidig som hoftene forblir parallelle.

3. Bryst- og skulderparti

– I dag er det mange som har en stillesittende livsstil. Dette medfører ofte dårlig bevegelighet i bryst- og skulderparti, sier Moltubakk.

Slik kan du gjøre det: Stå i en døråpning eller i et hjørne. Plassér armene på hver sin side av døråpningen, eller på hver sin side av hjørnet, og press kroppen fremover.

Åtte-ti øvelser

Det er også en del som vil ha nytte av å gjøre flere tøyeøvelser enn disse tre - men dette avhenger av utgangspunkt og behov. Blant disse nevner Moltubakk baksiden av leggen, rotatormuskulatur i setet, forside lår, innside lår, utsiden av hofte/lår/kne, rotasjon av ryggsøylen, krumming av ryggsøylen, muskulaturen mellom skulderbladene, krumming av ryggsøylen, fleksjon i skulderleddet og triceps.

– Hvor ofte og hvor lenge bør man tøye?

– Vil du ha økt bevegelighet, bør du tøye det samme området i alle fall tre ganger i uken. Så bør du holde rundt ett minutt og gjenta tre-fire ganger. Har du mange områder du har behov for å tøye, kan du korte ned til f.eks. to-tre ganger 40 sekunder på hver av dem. Da blir bare fremgangen litt langsommere, sier Moltubakk.

Mister bevegelighet med alderen

Hun påpeker at vi begynner å miste vår naturlige bevegelighet allerede fra tenårene, men at den kan holdes ved like eller økes ved regelmessig trening gjennom livet.

– Er det noen typer trening der man får trent bevegeligheten så mye at man ikke trenger å tøye?

– Det er mange typer yoga, dans og turn der man får utfordret bevegeligheten til det ytterste. Men om man har som mål å øke bevegeligheten, bør man supplere med statisk bevegelighetstrening, sier hun.

– Hva med de som ikke er så fysisk aktive, og kanskje sitter mye på kontor, er det ekstra viktig for dem å tøye?

– De som har en stillesittende hverdag bør absolutt tøye hofteleddsbøyeren, sier Moltubakk.

– Hva med dynamisk bevegelighetstrening. Er det bra?

– Det har større overføringsverdi til aktivitet, men det er vanskelig å utføre korrekt. Derfor anbefaler jeg alle å sørge for grunnleggende bevegelighet og kontroll gjennom statiske øvelser først. Etter noen uker/måneder kan man eventuelt supplere med dynamiske øvelser, sier Moltubakk.

Endre måten man beveger seg

Lars-Arne Andersen er fagkonsulent for teknikk og motorikk i Olympiatoppen. Han forteller at bevegelighetstrening er en viktig del av treningen for toppidrettsutøvere, og at det også er noe mosjonistene vil ha god nytte av.

– Men jeg synes det er vanskelig å anbefale noen spesifikke øvelser, ettersom personer har ulike behov og forutsetninger, sier Andersen.

– Hvordan kan man vite hvilke deler av kroppen man bør tøye?

- Et godt grunnlag kan være å definere hvilken aktivitet man driver med, hvilken bevegelighet aktiviteten krever, og hvilken bevegelighet man allerede har på disse områdene av kroppen, sier Andersen.