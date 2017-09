Cecilie Skog ble dehydrert og fikk kroppstemperatur på 33,4 grader etter Oslo Maraton: - Det var fullstendig galskap

sprek

Løpet gikk greit, men etterpå ble det en heftig opplevelse.

For først en stund etterpå kjente Skog seg dårlig, eller som hun selv sier på Instagram:

Det var moro å løpe Oslo Maraton, før det ikke var moro lenger.

Hun merket at kroppen ikke hadde det bra, hun var svimmel og kvalm. Derfor tok hun selv kontakt med medisinsk personell. Da var Skog dehydrert, hadde fått blodtrykksfall og en kroppstemperatur på 33,4.

Hun ble lagt på båre, inn i sykehusbilen og fraktet bort. Men hun var hjemme igjen hos familien lørdag kveld.

– Skal aldri skje igjen

– Det var en ubehagelig opplevelse. Nå har jeg lært, sier Cecilie Skog til Aftenposten søndag formiddag.

Hun forteller hva som skjedde:

– Jeg kjente før start at kroppen ikke var pigg, da jeg har hatt en virusinfeksjon. Men så var det folkefest, fint vær og jeg hadde lyst til å være med. Jeg tenkte at jeg kunne prøve.

Skog forteller at alt gikk fint frem til 20 km.

– Da begynte jeg å få prikking og krampe i fingrene. Ved 36 kilometer måtte jeg sette meg ned i en hage. Jeg tenkte: Nå tør jeg ikke løpe mer. Nå kjenner jeg ikke kroppen min igjen. Jeg så ikke helt klart. Likevel ble vi enige om å gå til mål.

Skog sier at hun «tok seg sammen» etter at de 42 kilometrene var over,

– Jeg tenkte at det gikk over, men det gjorde det ikke. Da jeg skulle hente klærne mine sammen med Vilja, orket jeg ikke mer. Aleksander (Gamme, ektemann) så det og foreslo at vi skulle gå bort til gresset. Det orket jeg ikke.

Ble sendt til Ullevål

Snart kom medisinsk personell til stedet. Det vist seg at løperen hadde 70 i oksygenmetning, det normale på havnivå er 99–100. Hun hadde blodtrykk 70 over 50, og temperatur på 33,4 i tillegg til spasmer. Hun ble fraktet til Ullevål sykehus.

– Sett i ettertid. Hvordan kunne du la det gå så langt?

– Jeg vet at jeg er flink til å presse meg. Dette var fullstendig galskap. En tankevekker. Det blir slik når adrenalinet pumper gjennom kroppen. I utgangspunktet lå jeg an til å perse og trodde at det gikk veldig bra underveis. Nå ble alt en veldig ubehagelig opplevelse, men heldigvis har jeg det bra nå, sier hun søndag.

Ville gjøre noe sammen

Sammen med henne løp ungdomsvenninnen, jevngamle Tonje Brande, også hun fra Ålesund. Brande bor i barndomsbyen fortsatt, mens Skog har flyttet til Oslo med sin familie. Begge har barn.

– Som voksne mødre på 43 år gjør vi dette istedenfor å drikke vin på kafé, sa Brande da hun og Skog ble intervjuet ved innkomsten. Da så alt helt greit ut.

– Gikk på en liten smell

For Skog var det femte gang hun fullførte et maratonløp, og først lørdag morgen bestemte hun seg for å stille, forklarte hun i mål, før hun ble syk.

– Vi har ligget med spysyke. Vi har barnehagebarn, sier moren til Vilja (2,5) og Vega (1 år).

Pappa Aleksander Gamme passet jentene mens mamma tok seg gjennom de drøye fire milene.

– Det var tungt. Jeg gikk på en bitte liten smell rundt 25 km, sier Skog. Hun legger til:

– Jeg er ingen maratonløper. Det er bare det at jeg liker å være med på det som skjer. Etter at Vega ble født, kaller jeg det kjerringtrim. Jeg hadde heller ikke tenkt å være med her, men så deltok jeg i Nordmarkstravern for to uker siden. Der fikk deltagerne mulighet til å delta i Oslo Maraton med 20 prosent avslag. Man kan ikke gjøre sånn mot en sunnmøring, ler Skog.

Brande var ledsager

Tonje Brande storkoste seg underveis, selv om hun har mange maraton på samvittigheten.

– Jeg har sluttet å telle maratonløp, sier ålesunderen, som har bestetid på 3.09. Nå ble det omtrent 3.40.

– Tonje kunne ha løpt en halv time fortere uten meg. Tonje har vært min ledsager, skyter Cecilie Skog inn.

– Nå har vi et hyggelig samarbeid, mener Brande.

Cecilie Skog er en aktiv kvinne som alltid har noe på gang.

– Det neste nå er Tjukken og Lillemor 2, sier Skog om en ny TV-serie som kommer neste år. Utenom dette holder hun foredrag, og pønsker helt sikkert ut noe mer hun skal gå i gang med.

Men først skal hun hvile ut etter en heftig opplevelse etter at hun hadde fått medaljen om halsen.

