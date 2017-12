Én triumf skiller seg ut: – Da viste Carlsen at han er på en annen planet

sjakk

2. juledag spiller Magnus Carlsen sitt første parti i Saudi-Arabia, der lyn- og hurtigsjakk-VM spilles. Dette er avslutningen på et todelt 2017 for sjakkens største stjerne.

I langsjakk, partier med standard betenkningstid, har Carlsen levert eksepsjonelt dårlige resultater sammenlignet med sine vante standarder. Resultatene i fartsdisiplinene, lyn- og hurtigsjakk, tegner imidlertid et helt annet bilde. For bare sjekk denne rekken:

JUNI: Seier i lynsjakkturneringen i Norway Chess.

JUNI: Seier i lyn- og hurtigsjakkturneringen i Paris.

JUNI/JULI: Seier i lyn- og hurtigsjakkturneringen i Leuven.

NOVEMBER: Seier i lynsjakkduellen med Kinas beste sjakkspiller Ding Liren.

– En annen planet

Fire begivenheter – fire seire. Dessuten har Carlsen vært strålende i internetturneringene arrangert av chess.com i år.

Atle Grønn mener spesielt seieren over Ding Liren skiller seg ut. Da vant Carlsen med utklassingssifrene 67–25 i St. Louis, USA. Prestasjonen vakte stor oppsikt.

Blant annet brukte den amerikanske stormesteren Yasser Seirawan ordet «enestående», mens den britisk stormesteren Daniel Gormally uttalte at Carlsen «massakrerte» Ding Liren.

– I den matchen viste Carlsen at han er på en annen planet enn de andre, sier sjakkekspert Atle Grønn.

– Verdens beste intuisjon

Haken for Carlsen er at han i 2017 ikke har fremstått som utenomjordisk i den viktigste disiplinen: Langsjakk.

Da verdensmesteren tidligere denne måneden satte strek for langsjakkåret 2017, etter London Chess Classic, var nemlig tallene klokkeklare:

På 73 partier endte Carlsen med 21 seire, 47 remiser og 5 tap. Det holdt til en prestasjonsrating på 2807. Ifølge sjakkjournalist Tarjei Joten Svensen, som driver nettstedet mattogpatt.no, er dette Carlsens dårligste tall siden 2008.

Carlsen har uansett levert i verdensklasse, og vunnet én langsjakkturnering: Isle of Man Open i oktober. Kontrasten til lyn- og hurtigsjakkresultatene er likevel stor.

– Han har vært fantastisk i lyn- og hurtigsjakk i flere år, kanskje særlig i år. Jeg tror rett og slett det er fordi han er den i verden med best intuisjon. Når man spiller med liten tid, handler mye av spillet om intuisjon, sier Atle Grønn.

– I rent sjakktalent er han så mye bedre enn de andre. Det gir mest utslag når tiden er knapp, legger han til.

– Vanskelig å fatte

I Saudi-Arabia denne uken er det kun verdensmestertitlene i lyn- og hurtigsjakk som står på spill. Det er til å gni seg i hendene av for Carlsen, som uttalte tidligere i år at han har mest selvtillit i de hurtige disiplinene.

Både Grønn og Svensen er enige om at Carlsen er den klart største favoritten i både lyn- og hurtigsjakk-VM.

Ser man på verdensrankingene i lyn- og hurtigsjakk, er det vanskelig å komme utenom nordmannen. Carlsen har en 69 poengs ledelse på hurtigsjakklisten, og en 119 poengs ledelse på lynsjakklisten.

– Det er eksepsjonelt. Det er vanskelig å fatte hvor stor ledelsen er, sier Svensen.

Går for magisk grense

Med en lynsjakkrating på 2986, er Carlsen dessuten på skuddhold til en magisk grense. Han kan bli først i verden til å finne over 3000 i rating – uansett disiplin. Carlsen har selv kalt 3000-tallet for et «delmål» i Saudi-Arabia.

– Det er mulig, sier Tarjei Svensen.

– Men så fort han begynner å tape poeng, vil ratingen falle. Han må vinne veldig mange partier for å klare det, legger han til.

Carlsens 3000-forsøk skjer ikke før 29. og 30. desember, når lynsjakk-VM spilles. Allerede 2. juledag begynner imidlertid hurtigsjakk-VM, som spilles over tre dager.