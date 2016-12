Til og med Saddam Husseins Irak ble valgt som VM-vert: - Ingen moralske sperrer

Da Qatar ble tildelt VM i 2022, ble det ramaskrik i fotballverden. Kritikerne peker blant annet på rettighetene til fremmedarbeidere og kvinner i det lille arabiske landet. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) sin avgjørelse er blitt kalt alt fra en «skam» til en «katastrofe».

Fotballverdenens indignasjon står imidlertid i sterk kontrast til det som nå skjer i sjakkverdenen. For da det ble bestemt at Qatar skulle få arrangere VM i lyn- og hurtigsjakk i romjulen, forbigikk det uten voldsomt støy. Så hvorfor er ikke VM i Qatar like kontroversielt i sjakken som i fotball?

– Du kan si at sjakkverdenen er litt pinglete på dette området, svarer Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

− Det har ikke blitt problematisert, men det er et tema å reflektere over, sier NRK-ekspert Torstein Bae.

FIDE: – Objektive faktorer

Sjakkfesten som starter 2. juledag er det siste i en lang rekke verdensmesterskap som arrangeres i Qatar. Tidligere har blant annet håndball-VM og sykkel-VM blitt arrangert i gulfstaten.

Menneskerettighetsorganisasjoner har imidlertid kritisert at idretten velger Qatar som vertsnasjon. De mener det legitimerer regimet i landet.

På spørsmål fra Aftenposten om menneskerettighetene i Qatar ble vurdert når VM ble tildelt, svarer FIDE, gjennom presseansvarlig Anastasia Karlovitsj:

– Politiske eller religiøse standpunkt påvirker ikke våre valg og beslutningene om vertsbyer er basert på objektive faktorer.

Videre skriver Karlovitsj i en e-post at FIDE følger de samme prinsippene rundt tildeling av mesterskap som andre sportsorganisasjoner, inkludert IOC. Hun bekrefter også at Qatar-beslutningen ble fattet i styret, og deretter godkjent i en generalforsamling.

I en kommentar til Aftenposten gjør Norges Sjakkforbund det klart at de er uenige i valget av Qatar som VM-vert.

– Norges Sjakkforbund ville valgt et annet arrangørland om vi hadde stått for tildelingen, bekrefter sjakkpresident Morten L. Madsen.

– Det er litt «jalla-jalla»

Det hører med til historien at det langt fra er første gang det internasjonale sjakkforbundet FIDE, med den kontroversielle presidenten Kirsan Iljumzjinov i spissen, gjør utradisjonelle valg av vertsland.

Aller mest rabalder ble det i 1996. Da bestemte FIDE at VM-kampen skulle gå i Baghdad, Irak. Iljumzjinov hadde nemlig ordnet finansiering fra Iraks president Saddam Hussein. Problemet var at Irak var diplomatisk isolert, og under FN-sanksjoner, etter at landet hadde invadert Kuwait i 1990. Baghdad-VM var naturligvis ikke populært i USA, som én av VM-duellantene, Gata Kamsky, representerte. Kamsky nektet å spille i Irak.

Iljumzjinov måtte dermed innse at han ikke fikk gjennomslag for Baghdad-ideen. Derfor inviterte han heller til VM i sin hjemby Elista i den russiske republikken Kalmykia.

– Det er slik Iljumzjinov ofte løser ting. Han kommer med ville forslag, og finner penger hos en diktator. Men når det blir litt mye bråk, arrangerer han det selv. Det er litt sånn «jalla-jalla», sier Atle Grønn.

– Ingen moralske sperrer

Det vakte også oppsikt da FIDE arrangerte VM i Libya i 2004. Iljumzjinov kunne selv ikke være til stede under sjakk-VM i New York i november, fordi han ble nektet innreise til USA på grunn av sine koblinger til Syrias president Bashar Al-Assad.

– Iljumzjinov er en type som har litt dårlig magefølelse for hvem han skal ha kontakt med, sier Grønn, og forklarer videre:

– Han skjønner ikke helt hvordan vestlige demokrati fungerer, og det sier han til og med selv. Han er buddhist og fremstår ofte sympatisk. Han har en fin karisma, og er god på tomannshånd. Han kan snakke med hvem som helst, men han har ingen moralske sperrer.

– Bra sjakkmiljø i Qatar

Qatar har riktignok markert seg som arrangørnasjon for sjakk tidligere. I fjor ble en av tidenes sterkeste åpne turneringer arrangert i Doha. Magnus Carlsen vant turneringen foran kineseren Yu Yangyi.

Qatar er imidlertid langt fra en stormakt i sjakkverdenen. Landets beste spiller, stormester Mohamad Al Modiahki, er rangert som nummer 491 av verdens aktive spillere.

I år returnerer uansett sjakkeliten til landet, denne gangen under FIDE-paraplyen. Torstein Bae mener det finnes grunner til at VM i Qatar er naturlig, men ser likevel problemer med valget.

– Det er tradisjon i sjakken, som i mange andre sporter, at man godt kunne tenkt seg at turneringer foregår andre steder enn det gjør. Det ser man med FIFA, IOC og sjakken. Det er på en måte et faktum i en internasjonal organisasjon. Samtidig har de en positiv satsing på sjakk i Qatar, og et bra sjakkmiljø der med flinke trenere og spillere. Men det er klart det også er problematiske sider, sier Bae.

