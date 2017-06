Skuffet Carlsen: – Noe av det dårligste jeg har gjort

VISWANATHAN ANAND-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5

Magnus Carlsen har skuffet stort i Norway Chess – men fredag hadde han muligheten til å pynte på sluttresultatet. Motstander i siste runde var Viswanathan Anand, Carlsens VM-motstander i 2013 og 2014.

Carlsen tok på ett tidspunkt stor risiko for å angripe Anand. Carlsen havnet deretter i trøbbel, og sekundant Peter Heine Nielsen var bekymret. Partiet roet seg imidlertid ned, og det endte med remis.

Aftenpostens sjakkspaltist og internasjonal mester (IM) Atle Grønn synes partiet var merkelig.

– Jeg synes ikke Magnus spilte så bra i dag. Jeg skjønte ikke helt partiet. Magnus var overraskende passiv, selv om han fikk til litt motspill på sluten, sier Grønn.

– Noe av det dårligste

Dermed endte Carlsen på 4 av 9 poeng i Norway Chess. I etterkant spurte TV 2-programleder Fin Gnatt Carlsen om den prestasjonen er under pari.

– Under pari og under pari. Det er noe av det dårligste jeg noen gang har gjort, sier Carlsen.

– Det er veldig mye bedre å ha vunnet et parti enn ikke å ha gjort det. Det har redusert skaden litt. Men det er ganske langt før man kommer til pari, utdyper han.

Verdensmesteren endte i det minste ikke på sisteplass. Sergej Karjakin fikk nemlig 3,5 poeng.

Trodde på sjakk matt

Partiet mellom Anand og Carlsen startet med en italiensk åpning. Det ble tidlig klart at Carlsen ikke hadde mål om remis. Nordmannen spilte kreativt, i et forsøk på å overraske Anand.

Da spillerne hadde rundet 20 trekk hver begynte sjakkcomputerne å favorisere Anands stilling mer og mer.

I «skrifteboksen» – der spillerne kan lufte sine tanker for TV-seerne underveis i partiet – forklarte Carlsen at han hadde tatt en kalkulert risiko i et forsøk på å sette Anand sjakk matt.

– Jeg er ganske optimistisk. Jeg innser at jeg står dårligere enn ham (Anand, journ.anm.), men jeg tror jeg kan sette ham sjakk matt, sa Carlsen.

– Aldri krise

Noen trekk senere uttrykte imidlertid Carlsens sekundant, Peter Heine Nielsen, bekymring. I TV 2-studio antydet dansken at Anand trolig ville slippe unna angrepet – og sikre seg et overtak.

– For første gang er jeg litt bekymret for Magnus, sa Heine Nielsen etter at Anand hadde flyttet 23 ganger.

Carlsen klarte imidlertid å få partiet inn i trygt farvann. Til slutt endte det remis etter to timers spill. Spillerne tok hverandre i hendene etter Anands 34. trekk.

– Jeg er ikke super-entusiastisk. Av en eller annen grunn trodde jeg at han skulle spille noe annet, sier Carlsen til TV 2 i etterkant.

– Det var aldri krise, men jeg sto dårligere, legger han til.

Magnus Carlsen for lite hvile etter Norway Chess. Allerede onsdag er Carlsen i aksjon i en hurtigsjakkturnering i Paris.

Her er Carlsens resultater i Norway Chess: