Sjakktopp kritiserer Carlsens Saudi-Arabia-tur: – Jeg er skuffet over ham

Torsdag, 9. november: En pressemelding dukker opp på hjemmesiden til det internasjonale sjakkforbundet (FIDE). Der står det at det kommende verdensmesterskapet i lyn- og hurtigsjakk får «rekordhøye premiesummer». Men det som skaper stor ståhei i sjakkverden etter offentliggjøringen, er valget av arrangør: Saudi-Arabia.

Den amerikanske sjakkstjernen Hikaru Nakamura kalte beslutningen for «forferdelig» – og viste til både menneskerettighetssituasjonen i landet og at flere spillere nektes å delta.

Magnus Carlsen har imidlertid besluttet å delta. Det er Emil Sutovsky, presidenten i sjakkproffenes fagforening (ACP), kritisk til.

– Det er opp til Magnus å bestemme om han vil delta. Men jeg er på en måte skuffet over ham, og jeg vet mange deler den følelsen – inkludert mange norske sjakkentusiaster, skriver Sutovsky i en e-post.

For ordens skyld: Magnus Carlsen er ikke medlem i fagforeningen Sutovsky leder.

– Hvor skal grensen gå?

Aftenposten har videreformidlet Sutovskys kritikk til Carlsens manager Espen Agdestein.

– For Magnus er det viktig å opptre som sjakkspiller, og ikke la seg bruke til inntekt for forskjellige politiske oppfatninger. Hvor skal i tilfelle grensen gå?, spør Agdestein, og viser til andre tvilstilfeller som Qatar og Aserbajdsjan.

Sutovsky mener imidlertid den norske verdenseneren kunne ha satt ned foten.

– Nesten alle de beste amerikanske spillerne valgte å boikotte. Sjakkverden mangler denne solidariteten, og verdensmesteren kunne sluttet seg til, eller ledet, bevegelsen som noen kolleger er en del av. De besluttet å droppe turneringen, til tross for et eksepsjonelt premiefond.

Agdestein peker imidlertid på at næringsliv og politikere har interaksjon med Saudi-Arabia, og at NRK sender TV-team til landet for å dekke VM.

– Det er litt rart at så mange mener sportsutøvere skal ta et helt annet ansvar, spesielt med tanke på at sport bør være upolitisk og bidra til økt forståelse for hverandre ved å samle utøvere på tvers av politikk, kultur og religion, sier Agdestein.

– Uakseptabel oppførsel av FIDE

En annet diskusjonstema før VM har vært spillere fra Iran, Qatar og Israel – land Saudi-Arabia har svært vanskelige relasjoner til.

FIDE har i det lengste ventet med å publisere en liste over deltagerne. Det har ført til spekulasjoner om at FIDE drøyer for å skjule at spillere fra Iran, Qatar og Israel ikke får delta.

FIDE-direktør Nigel Freeman avviser imidlertid disse spekulasjonene. I en e-post til Aftenposten 22. desember fortalte Freeman dessuten at FIDE «jobber for å sikre at alle spillere kan delta».

I en tirade på flere Twitter-meldinger har Mohamed Al-Medaihki, generalsekretær i Qatars sjakkforbund, rettet knallhard kritikk mot FIDE de siste dagene. Al-Medaihki anklager FIDE for å ikke svare på forbundets henvendelser om visum. Freeman i FIDE sier at de har svart, men at det i enkelte tilfeller var forsinkelser.

– Freeman har svart på én av mailene mine, men det var overhodet ikke klart angående visum-situasjonen, forklarer Al-Medaihki til Aftenposten.

Han beskriver FIDEs oppførsel som «uakseptabel».

Fagforeningsleder Sutovsky sitter igjen med inntrykket av at spillere fra Iran, Qatar og Israel er blitt motarbeidet – helt bevisst.

– De som søkte om visum har fått det innvilget for lenge siden, bortsett fra spillere fra disse tre landene, sier Sutovsky.

På julaften publiserte FIDE en pressemelding om at spillere fra Qatar og Iran får innvilget visum. Det er imidlertid usikkert om de aktuelle spillerne vil rekke VM.

Verdensmester boikotter

I lyn- og hurtigsjakk-VM er det to klasser: Én åpen klasse, og en kvinneklasse. For kvinnene er det ikke påbud om å ha på hijab i spillelokalet. I turneringsreglene står det i stedet at de må ha på seg en «svart eller mørkeblå dressbukse, med en høyhalset hvit bluse» under hvert parti.

Regjerende verdensmester for kvinner i både lyn- og hurtigsjakk, Anna Muzytsjuk, er blant spillerne som boikotter Saudi-Arabia-VM.

«Et sted går grensen», forklarte hun i et Facebook-innlegg i november.

Selv om VM er kontroversielt, er det likevel flust av toppspillere som deltar. I tillegg til Carlsen stiller blant andre Sergej Karjakin, Maxime Vachier-Lagrave og Levon Aronian.

Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn har tidligere vært svært kritisk til valget av Saudi-Arabia. Han gleder seg likevel til VM.

– Det er uheldig at vi har kommet dit at Saudi-Arabia arrangerer VM. Men selve sjakkspillingen lider ikke under det. Det blir like spennende og interessant å følge Magnus som det pleier å være, sier Grønn, som skal være med i NRKs dekning av mesterskapet.

VM i hurtigsjakk går fra 26. til 28. desember. Deretter er det VM i lynsjakk 29. og 30. desember.