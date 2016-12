Russiske journalister ville ha presidentens dom over VM-tapet

Russlands president Vladimir Putin holdt sin tradisjonelle pressekonferanse i Russland fredag og fikk flere spørsmål om årets sjakk-VM mellom Magnus Carlsen og russiske Sergej Karjakin.

Foran over 1400 journalister roste han det norske sjakkesset.

– Magnus Carlsen er stormesteren i vår tid, sa Putin om den norske verdensmesteren, ifølge den russiske avisen Tass.

– Et geni

Putin har også tidligere kommet med skryt av den norske sjakkstjernen.

– Magnus Carlsen er et geni. Vi er veldig glad for at han kom hit til Russland for å utføre VM-kampen, sa Putin til VG etter seieren i 2014.

Han snakket også i rosende ordlag om sitt eget sjakkhåp, Sergej Karjakin.

– Han spilte briljant, det var godt gjort. Han er en verdig representant for Russland og vår sjakkskole. Han er en kriger, og jeg er sikker på at hans største seire ligger foran ham, sa Putin på pressekonferansen.

Stolt av sjakkskolen

Putin fikk spørsmål om sjakk burde bli en del av skoleprogrammet i Russland, men svarte at det ikke var opp til ham å avgjøre, men lokale myndigheter og skolene selv. Han er likevel stolt over den russiske sjakkskolen.

Carlsen og Karajkin kjempet i 12 runder med klassisk sjakk om hvem som skulle bli verdensmester. Kampen endte uavgjort, og ble først avgjort av fire partier med lynsjakk. Da sto nordmannen igjen som vinner av verdensmestertittelen.

– Vi har ikke problem med doping i Russland

Putin kommenterte også dopingskandalen som McLaren-rapporten avslørte tidligere i høst.

– Vi har aldri hatt et problem med doping i Russland. Dette er helt umulig, utenkelig. Vi vil aldri gjøre noe som dette. Det er ikke et statlig dopingprogram i Russland, sa han på pressekonferansen.

Bevisene fra McLaren-rapporten viser noe helt annet, nemlig at 1000 russiske utøvere har deltatt i et dopingprogram i statlig regi.