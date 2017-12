Pengeregn uten sidestykke for Carlsen & Co: – Det er helt vilt, egentlig

sjakk

Valget av Saudi-Arabia som VM-arrangør er blitt møtt med kritikk. Men for verdens beste sjakkspillere er det svært lukrativt.

Ifølge det internasjonale sjakkforbundet FIDE er nemlig premiepotten rekordstor. Den samlede premiesummen på 2 millioner dollar (rundt 16,7 millioner kroner) – er fem ganger større enn i lyn- og hurtigsjakk-VM i Berlin for to år siden.

Norges nest beste sjakkspiller Jon Ludvig Hammer er overrasket over utviklingen.

– Wow, fem ganger – det er mye. Jeg var ikke klar over at det var så mye, sier Hammer til Aftenposten.

– Det er helt vilt

Hammer har imidlertid vært klar over at lyn- og hurtigsjakk-VM er uvanlig lukrativt i år. Ryktet om de store premiesummene har spredt seg som ild i tørt gress i sjakkmiljøet.

Til årets VM har det møtt opp 90 spillere med over 2600 i rating – mot 62 spillere under Qatar-VM i fjor. En viktig grunn til det sterke feltet er premiepengene. Bare se denne utviklingen over premiepottene:

2015-VM i Berlin: 400.000 dollar

2016-VM i Qatar: 480.000 dollar

2017-VM i Saudi-Arabia: 2 millioner dollar.

– Det er helt vilt, egentlig, sier Tarjei Joten Svensen.

Svensen følger verdenssjakken tett gjennom nettstedet mattogpatt.no. Svensen mener pengesummene som ble lagt på bordet var avgjørende for at Saudi-Arabia ble valgt – på tross av visumvanskeligheter og menneskerettighetssituasjonen i landet.

Turneringen har fått pengestøtte fra saudiarabiske myndigheter. Offisielt heter turneringen King Salman World Rapid and Blitz Championships - etter landets konge Salman bin Abdulaziz Al Saud.

– FIDE får 20 prosent av premiepengene. FIDE trengte dette, siden det ikke akkurat er en rik organisasjon. Det er også positivt for spillerne, på grunn av inntektene de får. De er ikke akkurat vant til voldsomme pengepremier, sier Svensen, før han legger til:

– Men så kan man diskutere om det er riktig å motta penger fra dette regimet.

– Ble fristet

I VM går premiesummene helt ned til 30.-plassen – som blir belønnet med 1.000 dollar (rundt 8.000 kroner). Jon Ludvig Hammer har sjakk som primærinntekt, men valgte likevel å droppe pengegaloppen i Saudi-Arabia.

– For en som ikke tilhører den absolutte verdenseliten, handler det ikke bare om hvor store premiepenger, men også om hvor mange som får premie, forklarer Hammer.

– Det var fristende å stille i VM, men problemet mitt er at 90 stormestere er med. Dermed er det 60 stormestere som ikke får premie.

Norgestoeren reiser heller til Stockholm for å spille Rilton Cup. Samtidig er Hammers tidligere klassekamerat Magnus Carlsen i aksjon i VM. 3. juledag går runde 6 til 10 i hurtigsjakk-VM, som avgjøres 4. juledag. Carlsen ligger på skuddhold til medaljene etter 3,5 poeng av 5 mulige på første VM-dag.

Lynsjakk-VM spilles 29. og 30. desember.