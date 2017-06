Ny remis for resignert Magnus Carlsen: – Det er pinlig

Den norske verdensmesteren klarte heller ikke mandag å legge nevneverdig press på sin motstander, til tross for at han igjen hadde hvite brikker. Søndag ble det remis mot nederlandske Anish Giri med hvite brikker.

– Det er pinlig det jeg har fått ut av de to partiene med hvite brikker. Jeg er glad for at jeg ikke tapte igjen, men mer var det ikke å rope hurra for, sa en oppgitt Carlsen til TV 2 .

Mandagens duell i Stavanger var over etter drøye to timer.

Tung i hodet

Søndag klaget Carlsen over at han var tung i hodet, og det gjentok seg også mandag.

– Jeg følte meg veldig bra da jeg startet, men ble bare tyngre og tyngre utover i partiet. Det var ikke noe å gi i dag heller. Jeg gjorde flere rare beslutninger, og prøvde å finne ting som ikke var der. Det fungerte ikke i det hele tatt, sa verdensmesteren.

Franske Vachier-Lagrave felte noe som liknet en knusende dom over måten nordmannen periodevis spilte på.

– For å være helt ærlig forsto jeg ikke helt hva Magnus gjorde periodevis. Jeg er både overrasket over åpningsvalget og måten han spilte på, men du kan ikke være i toppslag i hver eneste turnering, sa han.

Vachier-Lagrave var blant Carlsens sekundanter i VM-kampen mot Sergej Karjakin i fjor. Mandag sa franskmannen at han periodevis følte han hadde en bedre stilling enn sin norske kollega, til tross for svarte brikker.

Ute av seierskampen

Carlsen innrømmer at han måtte redde seg inn.

– Jeg greide å ta meg sammen og gjorde noen OK trekk. Jeg skjønner godt at han ikke fant noen måte å spille på vinst, sa han.

Mandagens remis betyr at Carlsen definitivt er ute av seierskampen i Norway Chess. Nå handler alt om å redde stumpene for verdensmesteren.

– Jeg må bare prøve å ta meg sammen. Det har jeg ikke klart så langt. Og jeg har ikke noe jeg kan si nå, som skulle tilsi at jeg vil spille mye bedre i de gjenstående partiene, sa en oppgitt og skuffet Carlsen.

Tirsdag er det hviledag i Norway Chess. Tre partier gjenstår.