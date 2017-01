Ny forskning slår alarm om doping i sjakk-verden: - Anbefaler strenge kontroller

Mens utholdenhetsidretter som langrenn og sykling de siste årene har hatt sin dose med dopingsaker, har en sport som sjakk sluppet det fokuset.

I sjakk-miljøet har man hatt problemer med en type doping: digital. Med ny teknologi har mange også sett sitt snitt til å prøve seg med digitale hjelpemidler. Dette har ført til at man i dagens storturneringer blir skannet for elektronisk utstyr før man skal spille.

Brukes av ADHD-pasienter

Men nå kan ny forskning føre til at sjakk også må forholde seg til de som prøver å stjele noen ekstra marginer gjennom medisinsk doping.

Nettstedet worldchess.com omtaler en forskningsrapport publisert i European Neuropsychopharmacology. Den viser at det finnes noen stoffer som ser ut til å hjelpe sjakkspillere til å prestere bedre.

De to stoffene er Methylpenidate og Modafinil. Det førstnevnte er mer kjent som Ritalin, og begge stoffene er brukt av pasienter med ADHD.

– Anbefaler strenge dopingkontroller

Ifølge World Chess, økte de to stoffene prestasjonsevnen til sjakkspillere med henholdsvis 15 og 13 prosent. Koffein skal til sammenligning ha gitt en effekt på ni prosent.

Studien er gjennomført ved at 39 sjakkspillere fikk spille mot en datamaskin, hvor spillerne ble testet både med og uten disse stoffene.

– Vi var veldig interessert i å finne ut om det er mulig å vise en forbedrende effekt hos dem som allerede presterer på topp nivå når det gjelder kognitive funksjoner, sier Klaus Lieb, professor i psykiatri, og en av forfatterne bak studien.

– Vi anbefaler å innføre strenge dopingkontroller i sjakkturneringer, sier Lieb.

– Kanskje noe vi må passe mer på

Magnus Carlsen er for øyeblikket i Nederland for å spille Tata Chess. Verdens sjakkonge har tidligere uttalt at han ikke tror doping hjelper i hans sport.

– Vi vet ikke noen stoffer som hjelper. Derfor irriterer Magnus seg litt over at det er dopingtesting, sa manager Espen Agdestein til VG i november i fjor.

Når vi når Agdestein onsdag kveld, har han ikke fått lest artikkelen vi viser til.

– Doping har ikke vært noe tema. Men hvis denne viser noe annet, kan det bli en ny situasjon, og kanskje noe vi må passe mer på, sier Agdestein.

Han forteller om flere episoder med «digital doping» på lavere nivå, hvor det blant annet har vært gjemt mobiler på toalettet under kamper, slik at spillerne skal kunne benytte seg av den.

– Forundre meg om det er så enkelt

I sjakk blir man dopingtestet under de store mesterskapene. Men grunnen til at man ikke har hatt fokus på det, er at man har ment at det ikke finnes stoffer som har nok effekt.

– Over så lang tid har man ikke hørt om noe som har fungert noe særlig, så man har ikke vært særlig engstelig for det, sier Agdestein.

Og uten at Carlsens manager har lest den nye forskningen, stiller han seg skeptisk.

– Det ville forundre meg om det var så enkelt, sier han.

Ifølge World Chess var det dog en ganske betydelig bivirkning som følge av bruk av de forskjellige stoffene. Spillerne brukte lengre tid når de hadde tatt enten Ritalin eller Modafinil.

– Det virker ikke som stoffene forbedrer evnen til å ta bedre avgjørelser på like kort tid, men heller økter spillerens evne til å bruke mer tid på en avgjørelse og dermed tenke seg mer nøye om hva den skal gjøre, heter det i studien.

Dermed slås det fast at så langt har man funnet ut at disse stoffene vil gjøre mest nytte for seg i klassiske sjakkturneringer, og ikke i hurtig- og lynsjakk.